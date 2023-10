Ohne Harry Kane! Die Top-11 von Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Thomas Tuchel trainierte in seiner Karriere mit Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und aktuell dem FC Bayern München bereits zahlreiche Top-Vereine. Nur logisch, dass er dabei auch einige Weltklasse-Spieler betreute.

Wie könnte also die Top-11 der von Thomas Tuchel trainierten Spieler aussehen? SPOX hat sie zusammengestellt.

© getty Tor - ÉDOUARD MENDY (Chelsea) Édouard Mendy erlebte unter Tuchel bei Chelsea eine unglaubliche Zeit und hatte maßgeblichen Anteil am CL-Titel 2021. Wurde von der FIFA zum Welttorhüter gewählt und gewann zudem den Afrika-Cup 2022.

© getty Abwehr - REECE JAMES (Chelsea) James reifte unter Tuchel zum Weltklassespieler und beackerte die rechte defensive und offensive Außenbahn. Spielte ein großartiges CL-Finale gegen Manchester City und war in Tuchels Londoner Erfolgsmannschaft ein absoluter Fixpunkt.

© getty MATS HUMMELS (BVB) Spielte war nur in der Saison 2015/16 unter Tuchel bei Borussia Dortmund, die hatte es aber in sich. Als Kapitän verpasste er in der Innenverteidigung kaum eine Minute, das Pokalfinale wurde denkbar knapp gegen Bayern verloren, wo es Hummels auch am Ende der Saison hinzog.

© getty THIAGO SILVA (PSG, Chelsea) Thiago Silva war ein wichtiger Spieler in der Karriere von Tuchel, nachdem beide sich erstmals bei PSG trafen. Nachdem die Klubbosse dort keinen Platz mehr für ihn hatten, sahen sich beide in London wieder, wo Silva einen großen Anteil am CL-Titel 2021 hatte.

© getty ALPHONSO DAVIES (FC Bayern) Die Erfolgsgeschichte von Alphonso Davies und Tuchel muss erst noch geschrieben werden, dennoch ist der schnelle Kanadier einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste Linksverteidiger, die Tuchel je trainiert hat.

© getty Mittelfeld - ILKAY GÜNDOGAN (BVB) Ähnlich wie mit Hummels arbeitete Tuchel auch mit Ilkay Gündogan nur ein Jahr beim BVB zusammen, ehe es den Nationalspieler zu Manchester City zog. Dennoch ist der vielseitig einsetzbare Mittelfeldmann auf seiner Position vermutlich einer der besten Spieler, die Tuchel je trainiert hat.

© getty JORGINHO (Chelsea) Jorginho war lange Jahre der Fixpunkt im defensiven Mittelfeld von Chelsea, so auch unter Tuchel, unter dem er wohl seine erfolgreichste Zeit erlebte. Wurde 2021 nicht nur CL-Sieger, sondern auch Europameister mit Italien und glänzte durch seine Torgefährlichkeit vom Elfmeterpunkt.

© getty ÁNGEL DI MARÍA (PSG) Ángel Di María läuft oftmals etwas unter dem Radar, dennoch war er bei Paris Saint-Germain einer der wichtigsten Spieler für Tuchel. Der Edeltechniker war nicht nur ein erfolgreicher Torschütze, sondern glänzte auch als sehr zuverlässiger Vorlagengeber und gewann mit Tuchel zahlreiche Titel.

© getty Angriff - KYLIAN MBAPPÈ (PSG) Kylian Mbappé schlägt da in die gleiche Kerbe - der Franzose reifte unter Tuchel nicht nur zum Weltstar, sondern war auch der beste Torschütze bei Paris Saint-Germain und darf in der Top-11 der besten von Tuchel trainierten Spieler auf keinen Fall fehlen.

© getty NEYMAR (PSG) Auch Neymar darf in der Top-11 von Tuchel nicht fehlen - sowohl aufgrund seines Namens, als auch wegen seiner Leistungen unter dem deutschen Coach. Der Brasilianer zählt zu den besten Spielern der Welt und hat sich seinen Platz in dieser Auswahl redlich verdient.

© getty PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (BVB) Aubameyang war der wohl wichtigste Spieler für Tuchel beim BVB, unter dem Trainer reifte er zum Mega-Star und war in 96 Spielen an 96 Toren direkt beteiligt (79 Tore, 17 Vorlagen). Im September 2022 folgte der Gabuner seinem ehemaligen Förderer an die Stamford Bridge - wo dieser nach nur wenigen gemeinsamen Tagen entlassen wurde. Aubameyangs Zahlen unter Tuchel muss Harry Kane nun erstmal auflegen, um sich einen Platz zu verdienen - wenngleich der Engländer insgesamt der größere Spieler ist.