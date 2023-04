Champions League - Pressestimmen zu FC Bayern vs. Manchester City: "Der Menschenfresser kommt"

Der FC Bayern ist im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City ausgeschieden. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

© imago

ENGLAND

Daily Mail: "Elektro-Haaland ist der Energiebolzen, der die Bayern kurzschließt. Ja, Manchester City ging mit einem Vorsprung von drei Toren ins Rückspiel dieses Champions-League-Viertelfinales. Aber die Art und Weise, wie sie dem Bataillon der Leidenschaft standhielten, das durch die prächtige Allianz Arena wirbelte, und wie sie ihre Führung verteidigten, um insgesamt mit 4:1 zu gewinnen, lieferte ein weiteres Beispiel für den Charakter sowie das bezaubernde Talent, das in ihnen steckt.«

The Guardian: "Dass Manchester City so gelassen an dem sechsfachen Europameister vorbeisegelt, zeigt, wie weit Pep Guardiola den Verein schon gebracht hat. Die große Frage ist nun, ob sie den Weg zu Ende gehen und ihn endlich mit dem Ruhm eines ersten Champions-League-Triumphs besiegeln."

The Mirror: "Bye-bye Bayern! One Haal of a Player. Haaland ist der Größte... for Real."

Daily Express: "Haaland auf der Suche nach dem heiligen Gral. Der reale Test steht bevor, nachdem Haalands Wiedergutmachung gelingt."

The Independent: "Haaland hebt den Abstand zwischen City und Bayern hervor, aber das 'wahre Finale' winkt."

The Sun: "Rot gesehen: Tuchel fliegt vom Feld, Bayern von Man City aus der Champions League gekegelt."