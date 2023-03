Eintracht Frankfurt: Fans der SGE und von SSC Neapel sorgen für Chaos - die Bilder zu den Krawallen

In Neapel hat es Stunden vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen Neapel und Eintracht Frankfurt schwere Krawalle gegeben. SPOX zeigt die Bilder vom Fan-Chaos.

Vorausgegangen waren eine juristischen Hängepartie mit den italienischen Behörden, die den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt/Main verboten, die Eintracht verzichtete daraufhin auf das gesamte Gäste-Kontingent. Dennoch reisten hunderte Fans an. Die Polizei verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld.

Mehrere Autos, darunter ein Polizeiauto, sollten laut Gazetta dello Sport von deutschen Fans in der Via Calata Trinita Maggiore angezündet worden sein. Zudem seien Lokale in der Umgebung beschädigt sowie Tische, Stühle und Schaufenster von Bars und Restaurants zerstört worden.