Pressestimmen zu FC Bayern vs. Paris Saint-Germain: "Bayern trennt PSG die Beine ab"

Der FC Bayern hat sich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League mit 2:0 gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und ist damit ins Viertelfinale eingezogen.

© imago images

Frankreich

Le Figaro: "Das nächste europäische Fiasko für Paris."

L'Equipe: "Am Fuße eines Gipfels in der Allianz Arena am Mittwoch blieb PSG ganz unten am Pass, die Beine abgetrennt von einem Bayern München, das zwar nicht gerade knallig, aber reif genug spielte, um es zu vernichten. Es ist eine grundlegende Unfähigkeit, zu neuer Größe zu wachsen. Das Ausscheiden von PSG, das fünfte Achtelfinal-Aus in der Champions League in der Katar-Ära, läutet das Ende einer Illusion und mehrerer aufeinanderfolgender, wackeliger sportlicher Konstruktionen ein. Beide Genies kamen nicht aus ihrer Kiste."

Le Parisien: "Diese Mannschaft jagt niemandem Angst ein. Doch trotz der erneuten Klatsche - die Revolution muss warten. Das Aus in der Champions League gegen Bayern München bringt PSG wieder in eine Situation, die es schon oft erlebt hat. Die Zukunft des Vereins und der Vereinsführung hängt mehr denn je von den Entscheidungen Kylian Mbappes ab."

Liberation: "AUF WIEDERSEHEN! PSG hatte sein magisches Amulett, den Mann, der Berge versetzt. Doch von Beginn der zweiten Halbzeit an war Paris körperlich weniger präsent, technisch viel weniger präzise als der ewige deutsche Meister, unfähig, in zwei Spielen auch nur ein Tor zu schießen. PSG erweckt den Eindruck, die europäische Bühne zu verlassen, ohne wirklich daran zu glauben, ohne sich zu regen, ohne zu leben. Und Kylian Mbappe konnte daran auch nichts ändern."

RMC Sport zur Spiel-Statistik: "Laut UEFA-Statistik liefen die Bayern in der Allianz Arena 122 Kilometer, gegen genau 113,1 km der Pariser. Ein miserabler Unterschied, den der Ballbesitz (52 Prozent für Paris) nicht ausgleichen kann."

Le Monde: "Bayern bestraft PSG und nimmt Paris die Luft. Es wird ein Saisonende ohne Reiz - Fraglich, ob die Kataris und Kylian Mbappe sich das erneut bieten lassen."