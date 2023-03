FC Chelsea vs. BVB - voraussichtliche Aufstellungen: Mindestens einmal muss Edin Terzic umbauen

Am Dienstagabend (21 Uhr im Liveticker) bietet sich dem BVB beim FC Chelsea die große Chance auf den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale. Mit welcher Elf will BVB-Trainer Edin Terzic den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen - und wie kontert Blues-Coach Graham Potter? Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.

Dennoch ist die Borussia gewarnt, zumal die Blues mit einem 1:0 gegen Leeds United am Samstag leicht ansteigende Form bewiesen. Für den in der Kritik stehenden Teammanager Graham Potter ist das Duell womöglich ein Schlüsselspiel, es kann auch um seine Zukunft gehen.

Während der BVB nach zehn Siegen in Folge, darunter das hart erkämpfte 2:1 am Wochenende gegen RB Leipzig , vor Selbstvertrauen strotzt, läuft beim FC Chelsea trotz einer beispiellosen Transfer-Offensive im Winter nicht viel zusammen. In der Liga steht nur Rang zehn zu Buche, die Offensive enttäuscht seit Wochen (zwei Tore seit Mitte Januar!).

Ein leichtes Fragezeichen gibt es beim dritten Platz in der Abwehrkette: Benoit Badiashile überzeugte am Samstag, ist für die Königsklasse jedoch nicht gemeldet. Kapitän César Azpilicueta konnte am Montag aufgrund seiner Gehirnerschütterung weiterhin nicht trainieren. Die Entscheidung wird zwischen Trevor Chalobah und Marc Cucurella fallen. Da letzterer aber klassischer Linksverteidiger ist, spricht viel für Chalobah, auch wenn der in den letzten drei Ligaspielen auf gerade mal zwölf Einsatzminuten kam.

Vorstellbar wäre zwar auch eine Viererkette, nach der Verletzung von Abwehrchef Thiago Silva stellte Graham Potter gegen Leeds allerdings auf eine Dreierkette um. Die bewährte sich, deshalb dürfte er an ihr festhalten. In dieser ist Kalidou Koulibaly gesetzt, der erfahrene Senegalese wird den Laden hinten zusammenhalten müssen.

Mit Pierre-Emerick Aubameyang ist ein weiterer alter Bekannter nicht im CL-Kader vertreten. Mit N'Golo Kanté und Mason Mount fehlen zwei weitere Stars, für den französischen Weltmeister von 2018 kommt die Partie laut Potter noch "zu früh". Heißt: Chelseas Bank ist immer noch teuer, aber gar nicht mehr so tief besetzt. Ex-Gladbach Zakaria steht fürs Mittelfeld bereit, dazu kommt Conor Gallagher. In der Offensive kann Potter würfeln, Noni Madueke etwa haben wir noch gar nicht erwähnt. Ersatzmann für den Kasten ist der 30 Jahre alte Veteran Marcus Bettinelli.

Nach langer Leidenszeit wird Christian Pulisic gegen seinen Ex-Klub endlich wieder im Kader stehen. "Er trainiert gut und sieht gut aus", sagte Graham Potter am Montag. Der 24-Jährige fehlte mit Knieproblemen rund zwei Monate und wird sich in der so tief besetzten Blues-Offensive hinten anstellen müssen - wobei die ja zuletzt bekanntlich keine Bäume ausgerissen hat ...

"Gregor hat sich die letzten beiden Tage behandeln lassen. Er fühlte sich immer besser", erklärte Terzic auf der Pressekonferenz am Montagabend. Ob es für einen Einsatz reiche, "können wir erst morgen entscheiden." Terzics Pokerface sollte die Fans aber nicht entmutigen: Gäbe es keine realistischen Chancen, wäre der 25-Jährige in Dortmund geblieben. Gibt es keinen Rückschlag beim Warmup, wird Kobel spielen. Andernfalls muss Ersatzmann Alexander Meyer ran.

Der Schweizer hat dem BVB in der laufenden Saison schon so manchen Punkt gerettet. Dementsprechend schwer wog sein vermeintlicher Ausfall aufgrund muskulärer Probleme - und dementsprechend groß war die Hoffnung, als er am Montag in den Flieger gen London stieg.

Leichte Fragezeichen herrschten auch bei Wolf, der mit leichten muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Seinen Einsatz verhindern sollten diese aber nicht. In der Innenverteidigung gibt es keinen Grund für den BVB-Trainer, am Duo Süle-Schlotterbeck nicht festzuhalten: Zwar geriet die Hintermannschaft gegen Leipzig hier und da ins Schwimmen, das Duo zeigt sich aber seit Wochen in guter Form. Somit bleibt für Mats Hummels erneut nur der Platz auf der Bank.

© imago images

Mittelfeld: Emre Can - Salih Özcan - Julian Brandt - Jude Bellingham - Marco Reus

"Ich habe mir meine Gedanken gemacht in der Winterpause. Ich habe über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern konnte. Ich habe auf andere gezeigt und mir gedacht, ich bin nicht schuld", verriet Emre Can auf der PK am Montag. Die Selbstkritik hat gefruchtet, der 29-Jährige hat sich stabilisiert und in der Startelf festgespielt: "Die letzten Wochen ist es einfach so, dass ich das zeige, was ich von mir erwarte und ich hoffe, dass es lange Zeit so bleibt." Er wolle sich "für Größeres empfehlen - auch für die Nationalmannschaft."

Dort kann Julian Brandt angesichts seiner überragenden Form im nächsten Länderspiel gegen Peru am 25. März mit Fug und Recht auf einen Platz in der Startelf pochen: Für nicht wenige Experten ist er aktuell der beste Spieler der Bundesliga. Für Jude Bellingham wird sein 23. Einsatz in der Champions League ein besonderes Spiel, zumal die Schweinwerfer in der Heimat besonders grell leuchten werden: Gefühlt spielt er für die halbe Premier League vor - und dass Geld keine Rolle für Blues-Besitzer Todd Boehly spielt, ist längst kein Geheimnis mehr.

Salih Özcan spielt meist unauffällig, ist mit seinem Fokus auf die Defensive aber ein unersetzlicher Baustein im Mittelfeld und deshalb gesetzt. Bleibt die Frage: Darf der Kapitän von Anfang an ran? "Die Überlegung gibt es immer, Marco Reus von Anfang an spielen zu lassen", gab Terzic zu, aber auch zu bedenken: "Trotzdem habt ihr auch gesehen, dass er immer wieder in den letzten Monaten von kleineren Verletzungen zurückgeworfen wurde." Im Hinspiel war Reus noch außen vor, seitdem stand er in der Liga aber immer in der Startelf. Resultat: zwei Tore und zwei Assists in drei Spielen. Aus diesem Grund wird er auch gegen die Blues beginnen.