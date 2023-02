Pressestimmen zu BVB vs. Chelsea: "Adeyemi wie Mbappé" und "ein 106-Millionen-Ackergaul"

Borussia Dortmund hat das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0 gegen den FC Chelsea gewonnen. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

Sonderlob gab es in den Medien für Siegtorschütze Karim Adeyemi. Für Chelsea hagelte es dagegen teilweise empfindliche Kritik.

© imago images

England

The Sun: "Zahnlose Blues stehen nach Adeyemis Wundertor vor dem Champions-League-K.o. Enzo Fernández sah aus wie ein 106 Millionen Pfund teurer Ackergaul, als Chelseas letzte Hoffnung auf einen Titel einen Tiefschlag bekam."

Daily Mail: "Die berühmte Gelbe Wand zeigte sich von ihrer besten und imposantesten Seite. Doch das eigentliche Spiel gehörte lange Zeit Chelsea, genauer gesagt deren Abwehr. Doch am Ende konnten sie Karim Adeyemi einfach nicht stoppen. Keiner konnte das."

Mirror: "Euro-Schlappe für Potter! Chelseas Probleme nach der Niederlage in Dortmund immer größer."

Sky Sports: "Wenn man ihre Leistung bedenkt, war es grausam für Chelsea. Nach dem Rückstand drückten sie auf den Ausgleich und kamen diesem sehr nah, doch Emre Can klärte den Schuss von Kalidou Koulibaly auf der Linie."

The Guardian: "Es ist jetzt an der Zeit, böse zu werden. Chelsea war clever, ausbalanciert und beeindruckte ziemlich - allerdings nur bis zum Strafraum. Die Chancen waren da, genau wie die Kontrolle über das Spiel. Obwohl sie die meiste Zeit hinterherliefen, war es am Ende Dortmund, das zustach."