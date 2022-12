Champions League: FC Bayern, BVB & Co. - die Prognosen für die Achtelfinals

Die WM 2022 in Katar ist vorbei und der Blick richtet sich bereits auf das nächste Großereignis: Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Auch der FC Liverpool und Real Madrid treffen direkt aufeinander. SPOX prognostiziert, welchen Einfluss die Weltmeisterschaft auf die acht Partien in der Königsklasse haben kann und wer ins Viertelfinale einziehen wird.

Verletzungen, Transfers, schlechte oder gute Leistungen, Titelgewinn, Finalniederlage - die WM 2022 kann viele Einflüsse auf die Spieler und somit auch auf die Klubs ausüben. Bis zum Achtelfinale der Champions League kann noch einiges passieren. Die ersten Duelle werden im Februar ausgetragen. Insofern ist zum jetzigen Zeitpunkt allenfalls ein Blick in die Glaskugel möglich. Doch welche Klubs könnten von der WM profitieren und bei wem hat sich die Situation sogar verschlechtert?

© getty Inter Mailand: Die Situation nach der WM Für Inter Mailand verlief dieser WM-Winter eher ruhig. Das liegt zum Teil daran, dass sich Italien nicht für das Turnier in Katar qualifiziert hat. Andererseits konnten einige Spieler die Bühne nutzen. Denzel Dumfries war für die Niederländer abermals ein wichtiger Faktor und auch Marcelo Brozovic hat sich bei Kroatien Selbstvertrauen holen können. Gerade in der Offensive drohen aber Probleme. Romelu Lukaku spielte eine maximal unglückliche WM, vergab im entscheidenden Gruppenspiel gegen Kroatien gute Chancen und brach anschließend in Tränen aus. Lautaro Martínez kehrt zwar als Weltmeister zurück, spielte im Team von Lionel Scaloni aber nur eine untergeordnete Rolle. Selbiges gilt für Ángel Correa, der lediglich vier Minuten für den Weltmeister absolvierte. Inter hatte bereits in der ersten Jahreshälfte einige Probleme. Es ist schwer zu prognostizieren, ob die WM-Pause nun einen positiven Schwung gibt, oder ob die Belastung sowie der Misserfolg Einzelner negative Auswirkungen haben.

© getty FC Porto: Die Situation nach der WM Einen großen Einfluss wird die Weltmeisterschaft beim FC Porto eher nicht haben. Die Portugiesen rund um Diogo Costa und Pepe spielten ein ordentliches Turnier, schieden aber gegen Marokko im Viertelfinale aus. Dass der erfahrene Pepe sich nach einem starken Auftritt bei der WM erneut mit einer Verletzung herumschlagen muss, ist durchaus ein Nachteil. Der 39-Jährige hat sich einen Ellenbruch zugezogen. Seine Ausfallzeit ist noch unbekannt. Ansonsten bleibt offen, wie sehr die politische Situation in der Heimat Einfluss auf Mehdi Taremi nimmt. Der Iraner war Teil der Nationalmannschaft und als Führungsspieler womöglich auch einer derjenigen, die den Druck aus der Heimat zu spüren bekamen. Inter Mailand vs. FC Porto: Die Prognose Inter Mailand ist auf dem Papier der Favorit. Die Weltmeisterschaft dürfte auf dieses Achtelfinale keinen großen Einfluss nehmen. Sowohl Verletzungen als auch persönliche Rückschläge sollten im Februar keine Rolle mehr spielen. Fakt ist aber auch: Wenn Inter die lange Pause nicht nutzen konnte, um wieder in Form zu kommen, könnte die Champions-League-Reise gegen Porto enden. Tipp: Inter setzt sich knapp durch.

© getty Eintracht Frankfurt: Die Situation nach der WM Kristijan Jakic kehrt mit vielen wertvollen Erfahrungswerten zur Eintracht zurück. Er war Teil des kroatischen Erfolgskaders, wenngleich er kaum eingesetzt wurde. Erfahrungen sammeln durfte auch Randal Kolo Muani, der für Frankreich immerhin dreimal zum Einsatz kam und dabei ein Tor sowie eine Vorlage beisteuerte. Ärgerlich: In der Schlussphase der Verlängerung gegen Argentinien hatte er die Riesenchance zum goldenen Treffer auf dem Fuß. Doch Emiliano Martínez parierte sensationell. Inwiefern das den 24-Jährigen in irgendeiner Form belastet, bleibt abzuwarten. Bis zum Achtelfinale gegen Neapel ist noch viel Zeit. Mit Mario Götze und Kevin Trapp hatte die SGE zwei deutsche Nationalspieler. Beide dürften aber nicht allzu lange am Misserfolg zu knabbern haben, waren sie doch eher glücklich, überhaupt dabei sein zu können. Gerade bei Götze ist der ganz große Druck weg. Er gewann den Titel 2014 nicht nur, sondern schoss das entscheidende Tor. Daichi Kamada blickt auf eine erfolgreiche WM mit Japan zurück. Djibril Sow war dagegen ein zentraler Bestandteil einer enttäuschenden Schweiz. Alles in allem ist rund um den Frankfurter Kader aber wenig Außergewöhnliches passiert.

© getty SSC Neapel: Die Situation nach der WM Bei Napoli gibt es ebenfalls keine spürbaren Folgen der Weltmeisterschaft - weder im Positiven noch im Negativen. Wie bei Inter kann es ein Vorteil sein, dass die meisten Spieler pausiert haben. Hervorzuheben ist zudem die Leistung von Min-jae Kim, der bei der Weltmeisterschaft mit großartigen Pässen und resoluten Zweikämpfen zu überzeugen wusste. Außer dem Südkoreaner waren nur noch vier weitere Spieler bei der WM dabei. Mathías Olivera (Uruguay), Piotr Zielinski (Polen), André-Frank Zambo Anguissa (Kamerun) und Hirving Lozano (Mexiko) waren jedoch nicht allzu lange involviert. Vermutlich ist das für die Neapolitaner eher eine Chance als ein Risiko. Mit aktuell acht Punkten Vorsprung auf Milan haben sie gute Karten auf den Scudetto, den sie nun ausgeruht angreifen werden. Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel: Die Prognose Ein Duell auf Augenhöhe. Beide werden nach jetzigem Stand gut erholt in die Achtelfinal-Duelle gehen und von einer Art erweiterter Winterpause profitieren können. Gerade die Eintracht, die erst Ende Januar wieder einsteigt, wird frisch sein. Für die Italiener geht es bereits Anfang Januar weiter. Am 21.2. kommt es zum Duell der beiden Teams. Dann wird sich zeigen, ob der aufgenommene Rhythmus von Neapel oder die lange Pause der Frankfurter ein Vorteil sind. Tipp: Neapel beendet Frankfurts Lauf in Europa.

© getty AC Milan: Die Situation nach der WM Erholung ist auch bei Milan das Stichwort. Sieben Spieler waren in Katar dabei, darunter mit Olivier Giroud und Theo Hernández nur zwei, die es sehr weit geschafft haben und dementsprechend eine gewisse Belastung hatten. Beide konnten aber mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Giroud hat sich begünstigt durch eine Verletzung gegen Karim Benzema durchgesetzt, was seine Brust breiter machen dürfte. Positiv war zudem der Auftritt von Sergiño Dest, der seit seinem Wechsel zum FC Barcelona 2020 nicht mehr an seine Zeit bei Ajax anknüpfen konnte, nun aber gute Aktionen im Trikot der USA hatte. Das gilt ebenso für Rafael Leão, der seine Bühne in Katar stets zu nutzen wusste, wenn er sie bekam. Anfang Januar beginnt die Aufholjagd auf Neapel, um den Scudetto womöglich verteidigen zu können. Größtenteils erholt und hier und da mit gewachsenem Selbstvertrauen könnte Milan in der Champions League womöglich ein bisschen von der WM profitieren.

© getty Tottenham Hotspur: Die Situation nach der WM Die Spurs hatten gleich elf Spieler bei der Weltmeisterschaft in Katar. Ivan Perisic (Kroatien), Hugo Lloris (Frankreich) und Cristian Romero kamen sehr weit. Dass Romero als Weltmeister zurückkehrt und Perisic immer noch ein wesentlicher Bestandteil von Kroatiens goldener Generation ist, könnte Tottenham einen positiven Push geben. Auch die Finalteilnahme von Lloris ist grundsätzlich positiv. Gleichwohl war er nicht unter den besten Torhütern bei diesem Turnier. Im Elfmeterschießen gegen Argentinien konnte er nicht zum Helden avancieren. Mit seiner Erfahrung dürfte das bis Februar aber kein Thema mehr sein. Richarlison zählt ebenfalls zu den Spielern, die sich bei diesem Turnier zeigen konnten, schied mit Brasilien aber überraschend früh aus. Noch schwieriger ist die Situation bei Harry Kane, der zwar eine tolle WM spielte, mit dem Viertelfinal-Aus gegen Frankreich aber hadern dürfte. Er vergab den Elfmeter, der die Three Lions in die Verlängerung hätte bringen können. Hinzu kommen ständige Debatten um seine Zukunft. Im Duell mit Milan könnte das eine Rolle spielen. AC Milan vs. Tottenham Hotspur: Die Prognose Dieses Achtelfinale ist ebenfalls eines auf Augenhöhe. Milan wird mit viel Selbstvertrauen und erholten Spielern auf einen erfahrenen Gegner treffen. Auf dem Papier sind die Spurs wohl leichter Favorit. Bei Tottenham ist die große Frage, wie einzelne Spieler mit Rückschlägen umgehen können. Tipp: Tottenham zieht ins Viertelfinale ein.

© getty Borussia Dortmund: Die Situation nach der WM Elf Spieler haben die Dortmunder zur WM geschickt, nur einer kommt mit größtenteils positiven Gefühlen zurück: Jude Bellingham. Zum 19-Jährigen ist in der Vergangenheit bereits alles gesagt worden. Sein einmaliges Talent hat selbst eine stark besetzte englische Nationalmannschaft auf ein höheres Level gehoben. Darüber hinaus wird es kritisch. Die BVB-Spieler des DFB-Teams haben ihre Form bei der WM bestätigt. Schließlich war die wacklige Defensive der deutschen Mannschaft nur in Nuancen von jener der Schwarz-Gelben zu unterscheiden. Nico Schlotterbeck und Niklas Süle spielten kein gutes Turnier. Karim Adeyemi und Julian Brandt sammelten indes keine einzige Minute. Lediglich Youssoufa Moukoko ist bei dieser Kritik noch außen vor. Der 18-Jährige hat wichtige Erfahrungen gesammelt - wenngleich seine immer noch offene Zukunft für Unruhe sorgt. Wo wir schon bei Unruhe sind: Giovanni Reyna war der umstrittenste Spieler des US-Teams, weil es laute Kritik an seiner Einstellung gab. Der BVB schützte ihn, muss nun aber wohl Aufbauarbeit leisten. Ähnliches gilt für Thorgan Hazard und Thomas Meunier, die ihre vermutlich letzte Chance auf einen großen Titel mit Belgien verpasst haben. Gregor Kobel (Schweiz) und Raphaël Guerreiro (Portugal) dürften keine nennenswerten positiven oder negativen Folgen in den BVB-Alltag mitnehmen. Insgesamt bleibt der BVB aber eine große Baustelle.

© getty FC Chelsea: Die Situation nach der WM Die Blues hatten zwölf Spieler in Katar. Allerdings gibt es deutlich weniger negative Auswirkungen als beim BVB. Hakim Ziyech (Marokko) und Mateo Kovacic (Kroatien) hinterließen einen sehr positiven Eindruck. Hinzu kommt mit Thiago Silva jemand, der zwar seine letzte Chance auf den WM-Titel verpasst hat, darüber hinaus aber einer der besten Innenverteidiger des gesamten Turniers war. Auch Christian Pulisic konnte nach einem Treffer und zwei Vorlagen sein Selbstvertrauen steigern. Chelsea könnte ihn entweder verkaufen und Geld einnehmen oder profitiert vielleicht von seiner guten Form. Letztendlich haben die Engländer aber doch einige Spieler in ihren Reihen, denen eine längere Pause gutgetan hätte. Schon am 27.12. geht es für Chelsea in der Premier League weiter. Die Politik der FA in Verbindung mit der WM könnte also von der Belastung her ein großer Nachteil im Duell mit Dortmund sein. Borussia Dortmund vs. FC Chelsea: Die Prognose Chelsea ist der Favorit. Die Spieler kommen mit mehr Selbstvertrauen aus der Weltmeisterschaft. Vor allem Dortmunds Defensive bleibt ein Problem. Aber: Gerade in Pokal-Wettbewerben und Spielen gegen stärkere Teams hat Edin Terzic zuletzt mehrfach bewiesen, dass er diese Sorgen kurzfristig ausblenden kann. Tipp: Chelsea schmeißt den BVB raus.

© getty Club Brügge: Die Situation nach der WM Beim belgischen Top-Klub hat die Weltmeisterschaft kaum etwas verändert. Brügge zählt zu den Klubs, die von der Erholung profitieren. Allerdings: Allzu lang ist die Pause dann auch nicht. Schließlich sind sie bereits im Pflichtspielbetrieb. Am 26.12. geht es auch in der Liga weiter, dann gibt es abermals eine kurze Unterbrechung von zwei Wochen. Brügge hat eine gute Champions-League-Gruppenphase gespielt, in der Liga aber hin und wieder geschwächelt. Die Belgier bleiben eine Wundertüte für das Duell mit Benfica.

© getty Benfica: Die Situation nach der WM Die Adler gelten als der große Gewinner dieser Winter-WM. Mit Enzo Fernández und Nicolás Otamendi stellen sie nun zwei Weltmeister. Auch Gonçalo Ramos konnte mit seinem Hattrick im Achtelfinale gegen die Schweiz auf sich aufmerksam machen. Das ruft Top-Klubs auf den Plan, die die Geschäftsstelle Benficas wohl schon im Winter zum Glühen bringen. Einerseits ist das gut. Benfica ist der Klub mit den größten Transfergewinnen in den letzten zehn Jahren. Die Portugiesen leben von diesen Einnahmen. Andererseits könnte das Unruhe in die bisher herausragende Saison bringen. Am 30.12. spielt Benfica bereits das nächste Pflichtspiel. In der Liga ist man nach 13 Partien noch ungeschlagen. Nun gilt es, die tolle Form auch in die K.-o.-Phase der Champions League zu übertragen. FC Brügge vs. Benfica: Die Prognose Benfica ist der klare Favorit. Die WM wird den Portugiesen weiteren Rückenwind verleihen. Ein Stolperstein könnte das Transferfenster werden, aber halten sie ihren Kader zusammen, ist das Viertelfinale fast schon eine Pflichtaufgabe für Roger Schmidt und sein Team. Tipp: Benfica löst das Viertelfinal-Ticket.

© getty RB Leipzig: Die Situation nach der WM Transfers sind auch bei den Leipzigern ein Thema. Josko Gvardiol ist nach einer herausragenden Saison sehr begehrt. Gut möglich, dass RB im Winter einige sehr hohe Angebote für den Kroaten bekommt. David Raum und Lukas Klostermann reisten mit gemischten Gefühlen aus Katar ab. Beide hatten gute, aber auch schwache Momente. Ansonsten sind die Auswirkungen auf den Kader überschaubar. Nach der zuletzt starken Phase in der Liga wird Leipzig auch gegen Manchester City mit viel Selbstvertrauen antreten.

© getty Manchester City: Die Situation nach der WM Hervorragend! Mit diesem Wort lässt sich die Ausgangslage von Manchester City nach der WM wohl treffend beschreiben. Das größte Ass im Ärmel ist ein fitter Erling Haaland, der zum Restart der Premier League rund anderthalb Monate kein Pflichtspiel absolviert haben wird. Zu Beginn wird es für den Norweger darum gehen, wieder Rhythmus aufzunehmen, aber damit hatte er noch nie Probleme. Bis Februar wird er, sollte er fit bleiben, in Topform sein. Ähnliches gilt für den zweiten Schlüsselspieler Kevin de Bruyne. Ja, das Gruppen-Aus mit Belgien wird ihn belasten, aber die Erholungszeit wird dem Dauerbrenner nicht schaden. Mit Julián Álvarez hat City zudem einen Shootingstar des Turniers in den eigenen Reihen. Offensivpower garantiert? Ilkay Gündogan hat diese WM noch am ehesten negativ beeinflusst. Der Mittelfeldspieler muss sich sogar mit einem Ende seiner Karriere bei der Nationalmannschaft befassen, weil die Kritik laut und der Druck immer größer wurde. Auch Manuel Akanji hatte mit der Schweiz kein gutes Turnier. Ansonsten darf sich Leipzig aber warm anziehen. RB Leipzig vs. Manchester City: Die Prognose Es wäre eine Sensation, würde Manchester City das Viertelfinalticket nicht buchen. Die Engländer sind einer der großen Gewinner dieser Winter-WM, obwohl sie im Schatten anderer Klubs kaum genannt werden. Gut möglich, dass sie in absoluter Topform auf RB-Leipzig treffen werden. Tipp: Eine deutliche Angelegenheit! Manchester City kommt weiter.

© getty FC Liverpool: Die Situation nach der WM Die Reds zählen eher zu den Klubs, die keine großen Auswirkungen von der WM zu erwarten haben. Einerseits stellen sie mit Ibrahima Konaté einen Finalisten, andererseits kehren ein paar Spieler eher enttäuscht zurück. Allen voran Alisson und Fabinho, die sich mit Brasilien mehr erhofften. Trent Alexander-Arnold und Jordan Henderson zählen ebenfalls zu den Spielern, die sich eine erfolgreichere WM versprachen. Und doch dürfte die WM noch gut genug verlaufen sein, um nicht in ein tiefes Loch zu fallen. Virgil van Dijk zeigte für die Niederländer starke Leistungen in einem auf die Defensive ausgelegten System. Für ihn wird es eine kleine Umstellung, wenn er wieder unter Jürgen Klopp trainiert und spielt. Der Innenverteidiger war zuletzt nicht unumstritten. Die WM war ein Schritt in die richtige Richtung. Liverpool konnte sich während des Turniers größtenteils erholen, aber auch für sie geht es bereits in wenigen Tagen weiter.

© getty Real Madrid: Die Situation nach der WM Immerhin 13 Spieler von den Königlichen traten die Reise nach Katar an. Darunter mit Luka Modric, Aurélien Tchouaméni und Eduardo Camavinga drei, die sehr erfolgreich waren. Aber eben auch Antonio Rüdiger, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Marco Asensio und Dani Carvajal, die eher enttäuscht sein dürften und selbst teilweise enttäuschten. Zudem hat Karim Benzema sich mit Frankreich zerstritten und seine Länderspielkarriere beendet. Die große Frage wird sein, wie gestärkt er aus diesem Winter und seiner Verletzung hervorgehen kann. Hinzu kommen die Brasilianer Rodrygo, Vinicius Junior und Éder Militão, die nach der verpassten Chance auf den Titel etwas Zeit brauchen könnten. Zeit, die es bei Real nicht gibt. Schon am 30.12. geht es in der spanischen Liga weiter. Die WM war für den amtierenden Champions-League-Sieger zumindest keine allzu große Hilfe. FC Liverpool vs. Real Madrid: Die Prognose Die Königlichen sind zum Angstgegner des FC Liverpool geworden. Doch die lange Pause könnte den Reds geholfen haben, die durchwachsene Hinrunde zu verarbeiten. Madrid ist der Favorit, aber genau das liegt Liverpool. Tipp: Das Team von Jürgen Klopp zieht ins Viertelfinale ein.

© getty Paris Saint-Germain: Die Situation nach der WM Alles blickt natürlich auf das große Offensivtrio. Zweimal bittere Enttäuschung und einmal die Erfüllung eines Traumes - das ist die Bilanz in Kurzform. Lionel Messi ist nun endlich Weltmeister und hat die Debatte um den größten Spieler dieser Generation damit im Keim erstickt. Das wird ihn befreien und für PSG ist das eine sehr gute Nachricht. Gleichzeitig sind Neymar und Kylian Mbappé frustriert, dass es mit dem WM-Titel nicht geklappt hat. Während der Brasilianer noch einige Tage nach dem Viertelfinal-Aus gegen Kroatien ganz offenkundig damit zu kämpfen hatte, ist Mbappé schon wenige Stunden nach der Finalniederlage wieder ins Training der Franzosen eingestiegen. Einige Fans des FC Bayern fürchten bereits, dass Messis Befreiung und der Frust der anderen beiden Superstars zu einer herausragenden Rückrunde führen könnte. Gleichwohl ist die Frage, ob die Geschehnisse Konfliktpotenzial haben. Die Argentinier haben sich bei den Feierlichkeiten auf Mbappé eingeschossen und den Stürmer regelmäßig provoziert. Abseits der Superstars hat Achraf Hakimi ein tolles Turnier für Marokko gespielt. Es sieht so aus, als wäre PSG für das Achtelfinale der Champions League gerüstet. Lediglich die Belastung könnte ein Thema werden. Schon am 28.12. erfolgt der Restart für Paris. Zwischen dem 15.1. und dem 29.1. gibt es anschließend nochmal eine kleine Pause.

© getty FC Bayern München: Die Situation nach der WM Manuel Neuer schwer verletzt, Lucas Hernández schwer verletzt, zahlreiche deutsche Nationalspieler enttäuschten, Benjamin Pavard steht in Frankreich und in München hart in der Kritik, Kingsley Coman hat einen wichtigen Elfmeter im Finale verschossen und wurde anschließend von Fans rassistisch beleidigt, Sadio Mané fiel bereits im Vorfeld des Turniers aus - es ist wohl noch eine Untertreibung, die WM 2022 als glücklos für den FC Bayern zu bezeichnen. Gut möglich, dass die Münchner im Sommer auf die Weltmeisterschaft zurückblicken und sie als Knackpunkt der Saison betiteln. Schließlich lief bis zu diesem Turnier alles rund. Alles war angerichtet für ein Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, in dem anders als 2021 die besten Spieler beider Teams aufeinandertreffen. Nun sieht es so aus, als müsste Julian Nagelsmann gleich auf mehreren Positionen improvisieren. Zumal bis zum Februar noch einiges passieren kann. Das Trainerteam ist ebenso gefordert wie die psychologische Abteilung. Dass bis Ende Januar Zeit ist, dürfte den Münchnern entgegenkommen. Fakt ist aber: Sie sind der große Verlierer dieser WM. Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Die Prognose Bis Februar wird noch viel passieren und dementsprechend eng werden die Duelle zwischen den beiden Klubs auch. Dennoch wird der FC Bayern wohl mit zu viel Ballast antreten. Tipp: Paris Saint-Germain schlägt die Bayern.