FC Bayern München, News und Gerüchte: Deutliche Fortschritte erzielt! Steht die Vertragsverlängerung eines FCB-Stars kurz bevor?

FC Bayern München, News: Präsident Herbert Hainer spricht über bitteres Aus im DFB-Pokal

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat sich zum bitteren Achtelfinal-Aus des FCB im DFB-Pokal geäußert.

"Wir haben uns sehr geärgert, dass wir ausgeschieden sind", sagte Hainer der tz. "Die Mannschaft ist gut in Schwung, selbst in Unterzahl haben wir das Spiel gemacht. Wir müssen das abhaken."

Torhüter Manuel Neuer hatte in der Partie gegen Bayer Leverkusen nach rund einer Viertelstunde die Rote Karte gesehen, weite Teile des Spiels musste Bayern also in Unterzahl über die Bühne bringen. Dass der FCB dennoch mehr vom Spiel hatte, sah auch Hainer: "Was die zehn Mann für ein Laufpensum abgespult haben – etwa Konrad Laimer, wie ein Wiesel! Da war Aufbruchsstimmung."

Die Bayern müssen nun weiter auf den ersten DFB-Pokaltitel seit 2020 warten. In den vergangenen fünf Spielzeiten schied man jeweils früh aus.