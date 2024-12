FC Bayern München, News und Gerüchte: Leihe nach Italien? Topklub aus der Serie A offenbar an Mathys Tel interessiert

© Getty Images

FC Bayern München, News: "Redet Scheiße!" Ehemaliger Premier-League-Stürmer attackiert Hamann nach Kane-Kritik

Dietmar Hamann wurde von Ex-Stürmer Troy Deeney scharf für seine Aussagen über Harry Kane kritisiert. Bei talkSPORT sagte Deeney angesprochen auf die Hamann-Aussagen: "Langweilig. Langweilig. Also wenn sie nicht gewinnen und er nicht trifft, ist er kein großer Faktor. Aber wenn sie gewinnen und sie treffen, ist es nicht sein Verdienst sondern das Verdienst aller. Wie funktioniert das?"

Er kenne "Didi Hamann nicht, er war ein wunderbarer Fußballer. Aber ich finde, er redet manchmal Scheiße. Jedes Mal, wenn Harry ein Tor schießt, höre ich niemanden sagen: 'Oh, er ist der einzige Grund, aus dem sie gewonnen haben.' Es ist eher so: 'Tolle Mannschaftsleistung und Harry Kane hat das Ganze am Ende noch gekrönt.'" Bei einer Niederlage hingegen sei der Kapitän der englischen Nationalmannschaft allein verantwortlich. "Was soll er denn tun? Der Junge schießt Tore und ist ein unglaublicher Fußballer."

Im Gespräch mit Genting Casino hatte der ehemalige Bayern und Premier-League-Profi Hamann jüngst einmal mehr gegen Kane geschossen: "Er erzielt Tore in Deutschland, aber darunter sind viele Elfmeter. Ich denke, die Frage nach seiner Zukunft muss gestellt werden." In 19 Partien kommt Kane aktuell auf 20 Tore und neun Vorlagen, darunter acht Elfmetertore.