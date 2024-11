Zeichen stehen auf Abschied: Wohl keine Verlängerung bei Defensivspieler des FC Bayern München

Wie Sky berichtet, genießt der 30-jährige Engländer zwar nicht nur bei Trainer Vincent Kompany, sondern auch bei seinen Mitspielern hohe Wertschätzung, dennoch stehen die Zeichen auf Abschied. Die finale Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung sei jedoch noch nicht gefallen.

Dier wechselte vergangenen Winter zunächst per Leihe von Tottenham Hotspur zum FC Bayern und wurde im Sommer fest verpflichtet. Unter Thomas Tuchel stand er meist in der Startelf, aktuell ist er aber lediglich die dritte Wahl in der Innenverteidiger-Hierarchie hinter Dayot Upamecano und Min-Jae Kim.