FC Bayern München: Vincent Kompany ist obenauf! Aber wie lief es für die restlichen Trainerkandidaten des FCB?

Erik ten Hag: Stallgeruch für den FCB?

Wo man genau die Grenze zwischen Kandidaten zieht, die auf der ominösen Liste einigermaßen weit oben standen und jenen, die vermutlich nur heiße Luft in der Münchner Gerüchteküche verteilt haben? Sind wir mal ehrlich: Das ist doch rein subjektiv.

Aber jemandem wie Erik ten Hag würde man wohl sofort eine kleine Chance einräumen, dass er beim FC Bayern heißer diskutiert wurde als andere Kandidaten. Zumindest aus der Erfahrung heraus, wie der Rekordmeister in der Vergangenheit oft gearbeitet hat, wenn es darum ging, Stellen zu besetzen. Jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt ...

Ten Hag hat Bayern-Vergangenheit, trainierte einst erfolgreich am Campus und wechselte dann zum FC Utrecht, wo er als Sportdirektor und Trainer arbeitete. Von dort ging es zu Ajax. Dort erlebte der heute 54-Jährige seine erfolgreichste Zeit, die ihm schließlich einen Job bei Manchester United einbrachte.

Seine Arbeit dort war eher kein Bewerbungsschreiben für einen Job in München. In 128 Pflichtspielen reichte es nur zu 1,84 Punkten pro Partie. Dass er mit den Red Devils den Pokal und den Ligapokal gewann, konnte nicht kaschieren, dass sich das Team sportlich nicht wirklich weiterentwickelt hat.

Und doch würde es nicht wundern, wäre in einem Münchner Büro der Satz gefallen: "Aber es ist halt United, bei uns wird alles anders." So oder so: Trotz heißer Gerüchte wurde es nie konkret zwischen den beiden Parteien. Vielleicht besser so. Ten Hag wurde jüngst bei United entlassen - und sein Ruf hat in den etwas mehr als zwei Jahren massiv gelitten.