"Von allen Sicherheitsleuten war er der effektivste": Keeper Daniel Peretz vom FC Bayern entnervt Frankreichs Stars

Der 24-Jährige zeigte beim Nations-League-Spiel am Donnerstag insgesamt acht Paraden, darunter einige äußerst spektakuläre. Etwa in der 19. Minute bei einem Kopfball von Randal Kolo Muani, in der 21. bei einem Schuss von N'Golo Kanté oder in der 76. bei einem weiteren Abschluss von Warren Zaire-Emery. In der Nachspielzeit war Peretz noch zweimal zur Stelle und sicherte das 0:0.

Die israelische Tageszeitung Maariv taufte Peretz "The Wall" und schrieb: "Von allen Sicherheitsleuten im Stadion war er der effektivste."

Aufgrund der Krawalle beim Europa-League-Duell zwischen Ajax Amsterdam und Peretz' Ex-Klub Maccabi Tel Aviv galt Israels Auftritt in Frankreich als Hochrisikospiel. Die Partie wurde aber ohne große Zwischenfälle durchgeführt. Zumindest vor und während der zu einem Politikum gewordenen Begegnung traten die schlimmen Befürchtungen weiterer Gewalttaten nicht ein. Lediglich in der ersten Halbzeit kam es auf der Tribüne zu einem kleinen Tumult.