Trotz Spott von Thomas Müller! Der FC Bayern korrigierte einen jahrelangen Missstand - aber jetzt herrscht wieder Ungewissheit

© imago images

FC Bayern: Noch fünf Heimspiele bis Weihnachten

Im direkten Anschluss an das NFL-Spiel wurde mit der Entfernung des alten Vizemeister-Rasens begonnen - nach 15 Monaten und 38 Fußballspielen. Webcam-Bilder von einer braunen Erdfläche sorgten Anfang der Woche für Erstaunen.

Seit Mittwoch ist der neue Rasen ausgelegt. Er sei "am Sonntagabend in den späten Abendstunden in Italien geerntet und anschließend mit mehreren Kühllastwagen nach München transportiert" worden, teilte der FC Bayern in einer Stellungnahme mit.

Auf den neuen Rasen wartet direkt allerhöchste Beanspruchung: Ob er standhält? Angefangen mit dem bayerischen Derby gegen den FC Augsburg am Freitag stehen bis Weihnachten bei nur drei Auswärtsspielen noch fünf Partien in der Allianz Arena an. Es gilt den Grundstein für Titel zu legen, in doppelter Hinsicht.