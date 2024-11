Streit um Ticketpreise: Shakhtar Donetsk dementiert Kontaktaufnahme des FC Bayern München

© imago images

Duell mit dem FC Bayern: Shakhtar Donetsk erklärt Preisgebung

Für das Duell mit dem FC Bayern verlangt Donetsk 105 Euro für einen Sitzplatz und 52 Euro für einen Stehplatz. Bei den bisherigen Heimspielen waren die Ticketpreise deutlich preiswerter. Zum Auftakt gegen Atalanta Bergamo gab es beispielsweise Sitzplätze ab 28 Euro und Stehplätze ab 23 Euro.

In der vorliegenden Stellungnahme teilt Donetsk mit, wie von der UEFA vorgeschrieben, fünf Prozent aller Tickets Gästefans für unter 60 Euro anzubieten. In der Veltins Arena handelt es sich dabei um 3000 Plätze. Zudem stellte Donetsk dem FC Bayern 7000 extra Tickets zur Verfügung, die über der erforderlichen Quote liegen und deshalb teurer verkauft werden dürften.

Außer Acht lässt Donetsk dabei aber einen Unterpunkt von Artikel 45 der sogenannten "Regulations of the UEFA Champions League". Dort heißt es, dass Ticketpreise für Gästefans nicht höher sein dürfen als für die übrigen Fans in vergleichbaren Sektoren - explizit auch umgerechnet auf Heimspiel-Abos. Donetsk hat ein derartiges Komplettpaket für die vier Heimspiele für 95 Euro angeboten. Demzufolge dürfte der ukrainische Klub zumindest im zugeteilten Fünf-Prozent-Kontingent maximal 24 Euro von den Fans des FC Bayern verlangen - obwohl die generelle Obergrenze bei 60 Euro liegt.

Darauf verwiesen die Münchner Anhänger am Samstag beim 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli auf Spruchbändern. Außerdem hieß es: "Warum sollen wir 52 Euro bezahlen? Fuck UEFA! Warum akzeptiert die FCB AG Shaktars Betrug?"