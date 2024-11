Neuheit beim FC Bayern: Vincent Kompany trifft überraschende Entscheidung in der Länderspielphase

Stanisic, Boey und Pavlovic arbeiten an ihren Comebacks

Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic und Sacha Boey und arbeiten unterdessen in München an ihren Comebacks. Während Stanisic und Pavlovic noch Zeit brauchen, könnte Boey nach seinem Meniskusriss im linken Knie vor acht Wochen demnächst in den Kader zurückkehren.

Der FC Bayern feierte zuletzt fünf Pflichtspielsiege hintereinander und kassierte dabei kein Gegentor. Nach der Länderspielphase geht es bereits am Freitag mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg weiter.