Bayern München, News und Gerüchte: "Ich würde zum FC Bayern wechseln" - Ex-Nationalspieler gibt Florian Wirtz deutlichen Rat

© getty

FC Bayern München, News: Yusuf Kabadayi liebäugelt mit Rückkehr zum FCB

Der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern München, Yusuf Kabadayi, hat sich für eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister ausgesprochen. "Wenn man die Chance hat, zum FC Bayern zu wechseln, würde wohl keiner nein sagen. Das gilt auch für mich. Ich bin Münchner und natürlich wäre es ein Traum, beim FC Bayern zu spielen", sagte der 20-Jährige im Interview mit der Münchner Abendzeitung.

Kabadayi wechselte im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 900.000 Euro vom FCB zum FC Augsburg. Zuvor war er für eine Spielzeit in die zweite Liga an den FC Schalke 04 verliehen. Der Wechsel in die Fuggerstadt sei "ganz bewusst" getroffen worden, so Kabadayi, da dort die Chance auf "kontinuierlich Spielzeit auf hohem Niveau" deutlich höher sei als in München.

Mit seinem Start in Augsburg ist er auch "sehr zufrieden", obwohl es bislang zu lediglich sechs Joker-Einsätzen reichte. Die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit sei bei den Bayern aber noch schlechter gewesen. "Mein Ziel war klar, nämlich, dass ich regelmäßig Spielzeit bekommen möchte. Die Aussicht darauf hätte ich in München nicht so gehabt. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden", so der Offensivspieler.

Den Kontakt zum deutschen Rekordmeister hält er nach wie vor aufrecht, denn: "Was in einigen Jahren ist, weiß keiner. Ich treffe mich mit dem ein oder anderen auch noch ab und an in München. Vor allem mit Arijon Ibrahimovic und Aleksandar Pavlovic. Mit beiden habe ich noch sehr engen Kontakt."

In Augsburg besitzt der 20-Jährige noch bis 2028 Vertrag.