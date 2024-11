FC Bayern München, News und Gerüchte: Max Eberl bekommt wohl Go für Angriff auf Florian Wirtz - Xabi Alonso kommentiert Hoeneß-Aussagen

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Max Eberl bekommt internes Go für Transfer von Florian Wirtz

Beim FC Bayern München ist angeblich die Entscheidung gefallen, im kommenden Sommer einen Angriff auf Bayer Leverkusens Florian Wirtz zu starten.

Wie aus einem Sky-Bericht hervorgeht, hat Sportvorstand Max Eberl von der Vereinsführung das Go bekommen, sich offiziell um die Dienste des 21-Jährigen zu bemühen. Erste Gespräche sollen dabei bereits stattgefunden haben.

Um einen Transfer realisieren zu können, muss der deutsche Rekordmeister demzufolge allerdings zunächst ein wenig Geld in die Kasse gespült bekommen. Welche Spieler dabei genau auf einer möglichen Verkaufsliste stehen könnten, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Leverkusen will nach Sky-Infos einen Transfer des Offensivspielers zum FC Bayern indes unbedingt verhindern. Stattdessen soll Wirtz ins Ausland transferiert werden, um die nationale Konkurrenz nicht weiter zu stärken. Als Transfererlös ist eine Summe im dreistelligen Millionenbereich im Gespräch.

Wirtz hat in Leverkusen noch bis 2027 Vertrag, B04 besitzt also keinerlei Druck. Der 21-Jährige stand in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 17-mal auf dem Platz. Dabei steuerte er neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Assists) bei.