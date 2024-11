Kein Team in Europas Topligen ist besser! Das Problem des FC Bayern München ist nicht die Defensive: Zwischenfazit für Vincent Kompany

© getty

FC Bayern: In der Offensive hakt es

Statistiken sind gewiss nicht alles im Fußball. Und doch können sie eine Tendenz anzeigen. Gerade bei Expected Goals und zugelassenen Schüssen sind langfristige Beobachtungen wichtig. Mit den Erfahrungswerten aus langen Beobachtungszeiträumen lässt sich aber sagen, dass die Bayern in dieser Saison deutlich weniger Gegentreffer kassieren werden als in den vorherigen Spielzeiten - wenn sie diese Werte so oder so ähnlich halten können.

Anders als die Tuchel-Bayern haben sie es in dieser Saison bereits gegen stärkere Teams zeigen können. Anders als in der vergangenen Saison fehlte in diesen Spielen aber vor allem eins: Die offensive Durchschlagskraft und die Qualität, aus den Druckphasen mehr Tore zu erzielen.

Der Durchschnitt von 3,2 Toren pro Spiel trügt hier etwas. Gerade in den letzten Wochen gelingt es den Bayern nicht mehr so oft, große Chancen herauszuspielen. In Bundesliga und Champions League hatte man bis zum Barcelona-Spiel durchschnittlich 2,7 Expected Goals pro Partie, seitdem sind es nur noch 1,58.

Ein Grund dafür sind Gegner, die grundsätzlich deutlich tiefer verteidigt haben und so die Räume eng gemacht haben. Der andere Grund ist, dass einige der Offensivspieler etwas an Form verloren haben und nicht mehr so einen Lauf wie zu Beginn der Saison haben.