FC Bayern München, News und Gerüchte: "Mir fehlt die Vorstellungskraft" - Ex-FCB-Star sieht bei Transfer von Florian Wirtz 2025 schwarz

FC Bayern München, News: Ex-Star des FCB sieht schwarz bei Wirtz-Transfer

Markus Babbel kann sich nicht vorstellen, dass Florian Wirtz im kommenden Sommer zum FC Bayern wechselt. "Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass Bayern das umsetzen kann", erklärte der ehemalige Profi des Rekordmeisters im Interview mit ran. Babbel weiter: "Ich glaube, das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt ist selbst für den FC Bayern so groß. Nächsten Sommer können sich ihn eigentlich nur PSG und Real Madrid leisten, danach wird die Luft schon dünn."

Eine Chance hätten die Bayern seiner Meinung aber, wenn Wirtz noch weiter in Leverkusen bleibe - zum Beispiel wegen der Konkurrenzsituation in Madrid, die Ungewissheit in einer WM-Saison hervorrufen könne: "Ich könnte mir schon vorstellen, dass Florian Wirtz daher noch bis zur WM 2026 in Leverkusen bleibt. Und dann hätte Bayern sicher eine Chance, weil wir dann von einer deutlich niedrigen Ablöse von 80-90 Millionen Euro sprechen."

Wirtz hat in Leverkusen noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. Zuletzt deutete auch Jan-Christian Dreesen an, dass ein Transfer des 21-Jährigen nur möglich sei, wenn es wirtschaftlich für den Rekordmeister vernünftig zu argumentieren wäre.