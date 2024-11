"Manchmal will er mich ärgern": Bayern-Pechvogel Sacha Boey scherzt über Vincent Kompany

Sacha Boey hat von Vincent Kompany geschwärmt und eine spezielle Masche des Trainers vom FC Bayern München verraten. "Wir haben eine sehr gute Beziehung, und dass wir dieselbe Sprache sprechen, macht den Austausch leichter", sagte Boey in einem Interview mit Sport1. "Wir sprechen meistens Französisch. Aber manchmal will er mich ärgern, dann redet er Englisch mit mir."

Schon bei seinem Ex-Klub FC Burnley war Kompany an Boey interessiert, letztlich wechselte er vergangenen Winter aber von Galatasaray Istanbul zum FC Bayern - und Kompany folgte ein halbes Jahr später. "Er wollte mich nach Burnley in die Premier League holen, hat schon seit langem Interesse an mir gezeigt", erklärte Boey. "Wie man so schön sagt: Nichts im Leben passiert zufällig. Jetzt sind wir in München zusammengekommen - und das ist schön."

Aufgrund mehrerer Verletzungen absolvierte der 24-jährige Rechtsverteidiger aus Frankreich erst vier Pflichtspiele für den FC Bayern. Seit September fehlt Boey wegen eines Meniskusrisses im linken Knie. Sein Comeback steht nun aber unmittelbar bevor. "Es geht mir gut, ich fühle mich körperlich sehr gut", sagte Boey. "Mein Ziel ist es, für das Spiel gegen Augsburg in den Kader zurückzukehren." Am Freitagabend empfängt der FC Bayern den bayrischen Rivalen.