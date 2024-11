"Macht mich extra glücklich": Jamal Musiala verrät Hintergründe zu seinem Siegtor für den FC Bayern gegen St. Pauli

"Wir haben es im Training geübt, aus weiterer Distanz zu schießen. Dass er heute reingegangen ist, macht mich deshalb extra glücklich", sagte Musiala bei Sky. Beteiligt seien bei den Übungen vor allem Vincent Kompanys Co-Trainer Aaron Danks und Rene Maric gewesen, deshalb habe der 21-Jährige beim Jubel "auf Danksy und Rene gezeigt".

Zuletzt erzielte Musiala mehrere Kopfballtreffer, etwa beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon am Mittwoch. Sein Siegtor gegen St. Pauli war unterdessen sein erstes in dieser Saison von außerhalb des Strafraums. "Ich will immer an anderen Sachen arbeiten", sagte Musiala.