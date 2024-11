Bayern Münchens irre Serie und ein Seitenhieb gegen Thomas Tuchel - aber ein Beweis steht weiterhin aus!

© Getty Images

Max Eberl: Seitenhieb gegen Tuchel und eine Prise Eigenlob

Nach dem 3:0-Sieg gegen Augsburg am Freitag nutzte Eberl noch schnell die Gunst der nun bereits fast zehn Zu-Null-Stunden für eine kleine Genugtuungs-Melange bestehend aus einem verbalen Seitenhieb gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel und einer Prise Eigenlob.

Im Sommer wurde Eberl massiv für seine Entscheidung hinterfragt, statt Kim oder Upamecano den in München äußerst beliebten Matthijs de Ligt verkauft zu haben. "Es gab viele Diskussionen über unsere Transfer-Entscheidungen in der Defensive", erinnerte sich Eberl. "Aber wir hatten eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben von Anfang an kommuniziert: Das passt sehr gut zu beiden, sowohl zu Upa als auch zu Min-Jae."

Dass Upamecano und Kim aktuell so konstant abliefern, liegt laut Eberl gleich in doppelter Hinsicht an Kompany. Einerseits an dessen Spielweise, andererseits an dessen Vertrauen. Vertrauen, das den beiden in der vergangenen Saison laut Eberl unter Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel wegen dessen Rotationen nach der Winterpause genommen wurde. Beide Innenverteidiger patzten wiederholt verheerend, Kim etwa beim Champions-League-Aus im Halbfinale gegen Real Madrid.

"Upa und Min-Jae haben auch letztes Jahr eine sehr gute Hinrunde gespielt. In der Rückrunde haben sie aber nicht mehr so stabil gespielt", sagte Eberl. "Du machst Fehler, kommst auf die Bank, darfst wieder rein, musst wieder auf die Bank. Das fördert gerade auf so einer wichtigen Position wie der des zentralen Abwehrspielers nicht das Vertrauen. Von Spiel zu Spiel kriegst du Vertrauen. Dann sieht es so aus, wie es gerade aussieht."