"In dieser Geschichte geht es nicht nur um Leon": Kompany kommt die Causa Goretzka beim FC Bayern gelegen - aber muss er trotzdem weg?

FC Bayern: Kompany hebt Goretzkas Comeback auf eine Metaebene

"Die Geschichte ist schön", sagte Kompany und hob ebendiese Geschichte, die für den Trainer nicht nur von Goretzka handelt, mit einer ausführlichen Erklärung direkt auf eine Metaebene:

"In einem Kader gibt es immer Spieler, die das Gefühl haben, es ist schwer für mich. Dann bist du als Spieler natürlich nicht glücklich. Aber was machst du dann? Leon hat in diesem Moment sehr hart gearbeitet, hat wie ein Top-Profi trainiert, alles gemacht, um zu zeigen, dass er die Qualitäten hat und auf seine Chance gewartet." Und genutzt! Also: "In dieser Geschichte geht es nicht nur um Leon. Es gibt wahrscheinlich noch Spieler, die jetzt im Moment nicht spielen, aber später in der Saison wichtig werden. Es geht darum, dass die anderen wissen: Vielleicht ist irgendwann auch mein Moment."

Kompany scheint Goretzkas Geschichte durchaus gelegen zu kommen. Der eigentlich Aussortierte soll jenen Spielern als Vorbild dienen und Hoffnung machen, die im Konkurrenzkampf mit übermächtigen Rivalen aktuell chancenlos wirken. Etwa die Ersatzkeeper Sven Ulreich und Daniel Peretz hinter Kapitän Manuel Neuer. Oder Eric Dier hinter der eingespielten Innenverteidigung bestehend aus Min-Jae Kim und Dayot Upamecano. Oder Mathys Tel hinter Torjäger Harry Kane.