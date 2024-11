FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den FC Augsburg: Musiala verzweifelt, Goretzka steigert sich - und ein Verteidiger glänzt

© getty

FC Bayern - FC Augsburg, Noten: Leon Goretzka

Aleksandar Pavlovic fehlt weiterhin, in der Länderspielphase verletzte sich auch noch Joao Palhinha - und plötzlich ist der sommerliche Verkaufskandidat Goretzka erste Wahl auf der Doppelsechs. Bei seinem zweiten Startelfeinsatz der Saison präsentierte er sich deutlich besser als noch gegen St. Pauli. Goretzka kurbelte das Offensivspiel an und tauchte wiederholt am gegnerischen Strafraum auf. In der 13. und 45.+3 scheiterte er mit gefährlichen Distanzschüssen, in der 49. köpfelte er an die Latte, in der Nachspielzeit bereitete er Kanes 3:0 vor. Gegen den Ball aufmerksam, etwa bei einem starken Tackling in Minute 16. Note: 2.