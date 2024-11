"Lass' bitte keinen schreiben, dass ich das gesagt habe": Vincent Kompany sorgt bei der Pressekonferenz des FC Bayern für Lacher

Kompany über Palhinhas Sporting-Vergangenheit: "Es geht darum, dass er seine Rolle ausfüllt. Man braucht im Fußball immer Emotion. Es geht nicht um einen 19-jährigen Kompany. Ich hätte vielleicht Fehler gemacht. Es geht um einen erfahrenen Spieler."

Kompany über Palhinhas Final-Ansage: "Das wichtigste ist das Mindset. Jedes Spiel ist wie ein Finale. Das war mein Mindset in meiner Karriere, um erfolgreich zu sein."

Kompany über Benfica: "Wir müssen den Fokus auf unsere beste Leistung haben. Wie wir gespielt haben, hat geholfen, dass wir 50 Tore geschossen haben. Es war nicht immer perfekt. Wir haben aber viel gewonnen. Wir werden uns taktisch immer ein bisschen anpassen. Manchmal auch ganz pragmatisch."

Kompany über das Personal: "Es ist ein bisschen kalt und warm. Sacha (Boey) geht es ganz gut. Wir hatten nicht erwartet, dass er bei dieser Trainingseinheit schon einsteigen konnten. Vielleicht bekommen wir nach der internationalen Woche einen Spieler extra. Bei Hiroki (Ito) ist es das Gegenteil. Er muss jetzt Geduld haben, er muss nochmal Pause machen. Dann kommt er sicher wieder auf sein bestes Level. Es ist für ihn und für uns bitter. Bei allen anderen läuft es gut."

Kompany über den CL-Modus: "Ich will nicht so weit denken. Unser einziges Ziel ist es, gegen Benfica gewinnen. Ich will mir keine Gedanken machen, was im Januar ist."