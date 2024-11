"Der einzige Schreck": FC Bayerns Vincent Kompany spricht über langfristigen Ausfall

Kompany: "Haben zwei Verletzte - aber keine Kopfschmerzen"

"Es ist natürlich immer schade", sagte Kompany während der Pressekonferenz am Freitag über die Palhinha-Verletzung. "Das ist der einzige Schreck, den man als Trainer hat: dass ein Spieler wegfährt und verletzt zurückkommt", ergänzte er.

Mit Blick auf die beiden Ausfälle von Palhinha und Pavlovic sagte Kompany: "Wir haben zwei Verletzte - aber keine Kopfschmerzen, weil uns jetzt dort die Qualität fehlt."

Er deutete an, dass Leon Goretzka als erste Alternative für ihn in Frage kommt: "Leon hat es gut gemacht gegen St. Pauli - und da war João nicht verletzt. In diesem Bereich habe ich aber keine Beschwerden: Ich habe keinen Spieler, der dort nicht hundert Prozent gegeben hat", sagte Kompany.

Palhinha stammt aus der Jugend von Sporting aus Lissabon. 2022 wechselte er für 25 Millionen Euro aus Portugal zum FC Fulham in die Premier League. Im vergangenen Sommer zahlte der FC Bayern 51 Millionen Euro für den 29-Jährigen, der mit einem bis 2028 gültigen Vertrag ausgestattet wurde.

Palhinha kam zunächst nicht über die Rolle eines Ersatzspielers hinaus. In seiner ersten Saison in München steht er aktuell bei 13 Einsätzen in allen Wettbewerben. Auf seinen ersten Scorerpunkt für den FCB wartet er noch. Für Portugal hat er seit seinem Debüt im März 2021 bislang 33 Länderspiele (zwei Tore) absolviert.