"Extra-Spieler dabei": Adam Aznous große Chance beim FC Bayern München

Adam Aznou: Bis zur U16 in einem Mannschaft mit Lamine Yamal

Aznou kam als Sohn marokkanischer Eltern in Barcelona zur Welt und spielte in der legendären Nachwuchsakademie La Masia bis zur U16 mit Lamine Yamal zusammen. 2022 verlor Barca sein Juwel an den FC Bayern. Wie der kicker neulich berichtete, trauert man Aznou bei seinem Ex-Klub immer noch hinterher.

Beim FC Bayern lief Aznou seit der vergangenen Rückrunde regelmäßig für die Reserve in der viertklassigen Regionalliga auf. Im Sommer sollte er mit Marokko eigentlich an den Olympischen Spielen teilnehmen. Auf Kompanys Wunsch hin blieb Aznou aber in München und kam in der Vorbereitung bei sämtlichen fünf Testspielen zum Einsatz. Anschließend spielte Aznou zunächst weiterhin hauptsächlich für die Reserve und führte zudem die U19-Auswahl als Kapitän in der UEFA Youth League an.

Beim 2:1-Sieg gegen Dinamo Zagreb brachte Aznou den FC Bayern in Führung, gegen Aston Villa bereitete er das entscheidende 1:0 vor, ehe er bei der Rückkehr nach Barcelona mit seiner Mannschaft eine 1:3-Pleite erlitt. Beachtlich: Nachdem Aznou am Nachmittag in der Youth League durchgespielt hatte, stand er am Abend bei der 1:4-Pleite im Kader der Profis. Für sein Debüt musste er sich aber noch eineinhalb Wochen lang gedulden.