Kein Konkurrent für den FC Bayern in der Bundesliga? Uli Hoeneß verpasst dem BVB eine verbale Ohrfeige

Uli Hoeneß, ehemaliger Präsident des FC Bayern München, hat den Fans des deutschen Rekordmeisters den Gewinn des Meistertitels in der Bundesliga versprochen - und in diesem Zusammenhang dem Dauerrivalen BVB eine verbale Ohrfeige verpasst. Hoeneß sagte bei einem Podiumsgespräch der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft am Donnerstag: "Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft. wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer."

Angesichts der Schwächephase von Borussia Dortmund, das sich in dieser Saison vor allem in den Auswärtsspielen schwertut, befand Hoeneß mit Blick auf die Liga: "Unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns."

Aktuell hat der FCB in der Bundesliga-Tabelle fünf Punkte Vorsprung auf RB Leipzig und deren neun auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Dazwischen liegt noch Eintracht Frankfurt mit sechs Punkten Rückstand, doch die SGE wird von Hoeneß wohl nicht als ernsthafter Gegner wahrgenommen.

Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer Nuri Sahin hat bereits zehn Punkte Rückstand auf die Münchner, die am 30. November bei den Schwarz-Gelben antreten müssen.