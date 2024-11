"Einer der besten Mitspieler, die ich je hatte": Joshua Kimmich huldigt einem Reservisten des FC Bayern

Der FC Bayern hat beim 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg am Freitagabend zum sechsten Mal hintereinander zu Null gespielt. Großen Anteil daran hatten abermals die unumstritten gesetzten Innenverteidiger Dayot Upamecano und Min-Jae Kim, vor allem das südkoreanische "Monster" glänzte.

Joshua Kimmich wollte anschließend aber nicht über Upamecano oder Kim sprechen. Stattdessen schwärmte er ungefragt von ihrem Rivalen Eric Dier. "Das ist einer der besten Mitspieler, die ich je hatte", sagte Kimmich und lobte Diers Trainingsleitungen. "So ein Mindset bringt uns als Gruppe voran. Auch wenn er nicht so viele Minuten gesammelt hat, ist er für uns als Team unfassbar wichtig. Wenn du ihn heute Nacht anrufst und sagst, er soll um 6 Uhr zum Training kommen, dann ist er da und gibt 100 Prozent."

Dier wechselte vergangenen Winter zunächst per Leihe von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Über weite Strecken der Rückrunde war er an der Seite von Matthijs de Ligt (mittlerweile bei Manchester United) gesetzt, anschließend gab ihm der FC Bayern einen Einjahresvertrag. Vincent Kompany setzt aber auf Upamecano und Kim, Dier ist einer der großen Verlierer des Trainerwechsels.

In den ersten 17 Pflichtspielen dieser Saison kam der 30-jährige Engländer auf exakt 141 Einsatzminuten. Seinen einzigen Startelfeinsatz hatte er beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz, als Upamecano angeschlagen ausfiel. Zuletzt saß Dier dreimal hintereinander über die volle Spielzeit nur auf der Bank. So auch beim 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg am Freitag.