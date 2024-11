Berechnungen widersprechen João Palhinha! So dramatisch ist die Situation des FC Bayern in der Champions League

© getty

"Das stimmt nicht": Kompany sieht keinen Siegzwang beim FC Bayern

Ja, Siege sind in der Champions League nun dringend nötig. Sollten die Münchner am Mittwoch gegen Benfica nicht gewinnen, könnte es eng werden mit einem Platz unter den ersten Acht. Ein gänzliches Aus auf dem Weg zum Finale dahoam 2025 in der Allianz Arena wäre in diesem Fall aber immer noch weit entfernt.

Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde schließlich acht weitere Tickets für das Achtelfinale aus. Schlecht wären diese beiden zusätzlichen Partien für die Belastung der Spieler. Gut dagegen für die Finanzen des Klubs, würden sie doch weitere Vermarktungs- und Ticketing-Einnahmen bringen.

Sportlich dürften sie keine allzu großen Hürden darstellen: Sollte der FC Bayern im schlechteren Fall im ungesetzten Feld zwischen Platz 17 und 24 landen, würde er in der Zwischenrunde auf einen Gegner aus dem Block 9 bis 16 treffen. Also ungefähr auf ein Kaliber, das beim alten Modus im Falle eines Gruppensieges im Achtelfinale gewartet hätte. In den vergangenen 19 Jahren überstanden die Münchner diese Runde 17-mal.

Wenige Minuten nach Palhinhas Final-Ansage gab sich Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz entsprechend betont gelassen. "Wir müssen immer gewinnen, das stimmt", erklärte Kompany mit Blick auf das Selbstverständnis des FC Bayern. "Aber jetzt zu sagen: 'Gewinnen oder raus' - das stimmt nicht."