Jamals Musialas "Extra" lässt sich belegen, Fragezeichen bei Palhinha: Erkenntnisse zur Gala des FC Bayern in Bochum

© getty

FC Bayern: Passt Guerreiro besser zu Kimmich als Palhinha?

In der Abwehr muss Kompany mit Blick auf diese beiden Schlüsselspiele entweder hoffen, dass sich die unverändert gesetzten Upamecano und Kim keine weiteren Konzentrationsfehler mehr erlauben - oder er muss die riskante Spielweise etwas anpassen. Auf der Doppelsechs dürften sich in Abwesenheit des verletzten Aleksandar Pavlovic bis dahin vermutlich Joshua Kimmich und Sommer-Neuzugang João Palhinha besser eingespielt haben.

Gegen Bochum agierte Kimmich anders als in Barcelona wieder rechts, was sein gewohntes Abkipp-Verhalten ermöglichte und ihm deutlich mehr Ballaktionen und somit eine größere Präsenz verlieh - wenngleich es selbstredend gegen einen deutlich schlechteren Gegner ging. Wie schon in Barcelona agierte der eigentlich als Holding Six angedachte Palhinha aber erneut leicht versetzt vor Kimmich. Als Holding Eight gewissermaßen.

Der Spielkultur ist das nicht unbedingt zuträglich: Palhinha präsentierte sich zwar enorm zweikampfstark, bewies aber wie schon in Barcelona deutliche Mängel im Passspiel - ein bisschen so wie man es von Leon Goretzka kennt, nur dass der mehr von Strafraum zu Strafraum rennt. Womöglich wäre Raphael Guerreiro für Kompanys dominantes System der tauglichere Kimmich-Partner als Palhinha. Er kommt mit seiner Spielweise Pavlovic jedenfalls näher als Palhinha. Bisher spielte Guerreiro unter Kompany aber nur in der Viererkette, auf einen entsprechenden Wechsel deutet nichts hin.