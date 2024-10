FC Bayern München, News und Gerüchte - Wildes Gerücht: Bedient sich der FCB ablösefrei beim FC Liverpool?

© getty

FC Bayern München, News: Upamecano bereit, Musiala wackelt, Boey fehlt noch

Die Nationalspieler sind zurück im Training des FC Bayern München. Laut einem Bericht der Bild ebenfalls mit dabei: Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger musste die Länderspielreise wegen einer Oberschenkelverletzung absagen, ist aber nun wieder im Mannschaftstraining des FCB und soll ein Kandidat für das Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) sein.

Dasselbe gilt für Aleksandar Pavlovic, der nach einer Trainingsverletzung bei der deutschen Nationalmannschaft zwar weiterhin eine Bandage am Bein trage, aber am nächsten Spieltag einsatzbereit sein soll.

Nicht reichen wird es wohl für Rechtsverteidiger Sacha Boey, der zwar seit Wochenbeginn wieder mit dem Ball trainiert, am Donnerstagstraining des Teams jedoch nicht teilgenommen hat. Er machte Sonderübungen mit Reha-Coach Simon Martinello.

Unklar ist die Situation bei Mittelfeldjuwel Jamal Musiala. Der 21-Jährige konnte ebenfalls noch nicht am Teamtraining teilnehmen und befindet sich weiter im Aufbau. Besonders im Hinblick auf das Duell mit dem FC Barcelona in der Königsklasse am kommenden Mittwoch will der FC Bayern bei seinem Superstar wohl kein Risiko eingehen, heißt es im Bericht. Ein Einsatz sei "derzeit unwahrscheinlich".