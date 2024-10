FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer Klub von Eric Maxim Choupo-Moting soll bald feststehen

© getty

Tabellenführung in Gefahr: FC Bayern gastiert beim VfL Bochum

Nach dem Sieg von RB Leipzig am Samstag gegen den SC Freiburg muss der FC Bayern am Sonntag beim VfL Bochum gewinnen, um die Tabellenführung in der Bundesliga zu behaupten. Aktuell liegt Leipzig mit 20 Punkten vor den Münchnern mit 17. Anpfiff in Bochum ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Voraussichtliche Aufstellungen: