FC Bayern München, News und Gerüchte: Die Alternative zu Jonathan Tah kommt angeblich aus Portugal und ist auch bei PSG und Chelsea begehrt

FC Bayern München, News: Kane mit Vorfreude auf Duell mit Lewandowski

Der FC Bayern München trifft am Mittwoch in der Champions League auf den FC Barcelona - und damit kommt es auch zum Duell der Super-Stürmer Harry Kane und Robert Lewandowski. Der Engländer freut sich auf den direkten Vergleich mit seinem Vorgänger im FCB-Trikot, wie er nach dem lockeren 4:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart am Samstag verriet.

"Robert ist ein fantastischer Stürmer, einer der besten meiner Generation. Das wird ein ganz besonderes Spiel. Viele von uns kennen ihren Trainer (Hansi Flick, d. Red.) ganz genau. Das wird ein harter Kampf, aber wir sind bereit", sagte Kane.

Genau wie die Münchner, die bei Aston Villa mit 0:1 am zweiten CL-Spieltag unterlagen, musste auch Barcelona zum Auftakt in Monaco schon eine Niederlage in der Königsklasse einstecken.