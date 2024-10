FC Bayern München: Muss Vincent Kompany anpassen? Mehr Risiko ist die richtige Antwort auf die Risikodebatte

© getty

FC Bayern: Kompany hat klare Absicherungsmechanismen

Und diese Realität ist bei allen sieben Gegentoren in diesen beiden Spielen, die als Paradebeispiele herhalten sollen, eine andere. Denn Fakt ist: Bei maximal zwei dieser sieben Gegentore kann man von Gleichzahl in der letzten Linie sprechen. Das 2:1 von Hugo Ekitiké und das 3:1 von Raphinha. Wobei selbst bei diesen beiden Treffern in der Entstehung genügend Spieler vorhanden waren, die mit etwas mehr Handlungsschnelligkeit noch defensiv hätten eingreifen können.

Denn es gibt prinzipiell immer einen Spieler, der bereits in Ballbesitz zusätzlich zu den Innenverteidigern etwas tiefer mit absichert. Unterschlagen werden bei all den durchanalysierten Gegentreffern zudem all jene Situationen, in denen Konter und Angriffe durch das hohe Pressing bereits im Keim erstickt werden.

Die Bayern lassen derzeit weniger Abschlüsse und weniger Großchancen zu als in den letzten Jahren. Entsprechend liegt sogar die These nah, dass das, was viele derzeit als Risiko bezeichnen, sogar eine Risikominimierung ist.