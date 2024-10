Besorgniserregende Zahlen! FC Bayern München steckt im Neuer-Dilemma

© getty

FC Bayern: Manuel Neuer auf der Linie nicht mehr Weltklasse

Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Neuer auf der Linie mittlerweile eher Richtung Durchschnitt tendiert als in Richtung Weltklasse. Zahlen bestätigen diesen Trend.

So hat der Ex-Nationalspieler die schlechteste Quote an parierten Schüssen unter allen regelmäßig eingesetzten Torhütern der Bundesliga. Nur fünf der bisherigen zwölf Schüsse auf sein Tor wehrte er ab. Eine Quote, die natürlich Einordnung bedarf.

Erstens haben die Bayern bisher sehr wenige Abschlüsse zugelassen. Und zweitens erzählt diese Statistik nicht, wie groß die Qualität der Abschlüsse war. Aber auch dafür gibt es mittlerweile Metriken, die hilfreich sein können.

Expected Goals haben es in den vergangenen Jahren in die breite Medienlandschaft geschafft. Die Kurzerklärung: Es wird anhand von sehr vielen Vergleichsdaten bestimmt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Abschluss ins Tor geht. Dafür gibt es einen Wert zwischen 0 und 1, wobei 1 die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit darstellt. Dabei werden je nach Modell Metriken wie Position, Gegnerdruck, Körperteil, Torhüterposition und vieles mehr berücksichtigt.

So weit, so klar. Nun gibt es aber eine Statistik, die heißt "Post-Shot Expected Goals" - also die Expected Goals, die sich NACH einem Schuss berechnen. Diese Statistik bewertet, wie gut der Abschluss tatsächlich war. Ein simples Beispiel: Robert Andrichs Direktabnahme gegen den FC Bayern hatte laut FBref mit Opta-Daten eine Torwahrscheinlichkeit von 0,02. Distanz, Direktabnahme, viele Spieler im Weg - unwahrscheinlich, dass er das Tor macht.

Aber: So wie er den Ball getroffen hat, hat sich der xG-Wert auf 0,27 erhöht. Es wird also nicht mehr bewertet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er ihn gut trifft und der Ball reingeht, sondern nur, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Ball, so wie er ihn trifft, ins Tor geht.