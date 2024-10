FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den FSV Mainz 05: Sanés erstaunliche Wandlung - ein Verteidiger sticht heraus

© getty

FSV Mainz 05 - FC Bayern, Noten: Leroy Sané

Neben Dier der zweite Startelfdebütant: Nach einigen Einwechslungen und seinem Treffer beim 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum begann Sané erstmals seit dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid in der Vorsaison. Von Anfang an bemüht, zunächst aber sehr unglücklich in seinen Aktionen. Ab Mitte der ersten Halbzeit erfolgte eine erstaunliche Wandlung. Plötzlich war Sané da - und wie! Kam zunächst zweimal gefährlich zum Abschluss (27. und 30.), leitete mit einer überragenden Flanke das 2:0 ein, traf in der Nachspielzeit zum 3:0 - nachdem er den Angriff tief in der eigenen Hälfte eingeleitet hatte - und war dann auch noch an der Entstehung von Musialas 4:0 beteiligt. Nach der Pause machte er seine Wandlung wieder rückgängig. Note: 1,5.