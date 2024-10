FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen den VfB Stuttgart: Upa und Kim ungewöhnlich - Erlösung für entnervten Kane

© getty

FC Bayern - VfB Stuttgart, Noten: Harry Kane

Nach drei Spielen ohne Tor knüpfte Kane zunächst an seine zuletzt unglücklichen Auftritte an: ein Pass-Schuss, zwei unpräzise Kopfbälle, einmal drüber und dann rutschte er den Ball aus vielversprechendster Position auch noch links vorbei (51.). Schon sichtlich entnervt zog Kane in der 57. aus der Distanz ab und traf so zum 1:0. Kurz darauf schnürte er den Doppelpack, in der Schlussphase vollendete er einen lupenreinen Hattrick. Vergab aber sogar noch Chancen auf weitere Treffer. Note: 1,5.