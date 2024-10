Es wird schon seit Monaten verhandelt! Zukunftsweisender Deal des FC Bayern München soll bald abgeschlossen werden

© imago images

Zwei Hachinger Juwele: FC Bayern verpflichtete Krattenmacher und Gibson Adu

Die sommerliche Transfer-Serie zwischen den beiden Klubs begann mit einem Doppelschlag: Anfang Juni verpflichtete der FC Bayern Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher (19) und Stürmer Gibson Adu (16), die beiden wohl größten Talente der SpVgg. Tatsächlich an der Säbener Straße aufschlagen sollen sie aber frühestens 2025. Die Ablösesumme liegt laut Hachinger Klub-Angaben bei einem "niedrigen siebenstelligen Betrag", durch Boni könnte sie weiter ansteigen.

Gibson Adu, jüngster Spieler und Torschütze der 3. Liga, blieb erstmal in Haching. Dort kickt er aktuell hauptsächlich für die Reserve in der fünftklassigen Bayernliga, zuletzt kam er aber auch zu weiteren Kurzeinsätzen in der 3. Liga.

Krattenmacher sammelt unterdessen Spielpraxis in der 2. Bundesliga beim SSV Ulm. In zehn Einsätzen gelangen dem U20-Nationalspieler schon drei Scorerpunkte, im September wurde er sogar zum Spieler des Monats gewählt. Anders als Haching ist Krattenmachers aktueller Klub bereits offizieller Partner des FC Bayern. Per Leihe spielt mit Aaron Keller (20) ein weiteres vielversprechendes Hachinger Talent in Ulm. Denkbar, dass der FC Bayern auch bei seinem Transfer eine Rolle gespielt hat.

Nach dem Doppelschlag mit Krattenmacher und Gibson Adu zog es im Sommer Stürmer Lenn Jastremski (23) von der Reserve des FC Bayern fest nach Haching, Keeper Hannes Heilmair (20) ging den umgekehrten Weg. Der Münchner U17-Weltmeister Maximilian Hennig (18) wechselte per Leihe nach Haching. Dort kam der Linksverteidiger schon zu einigen Einsätzen in der 3. Liga.