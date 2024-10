FC Bayern München: Alphonso Davies blüht unter Vincent Kompany auf – und macht es dem FCB damit so richtig schwer

© getty

FC Bayern tut sich mit Davies-Verlängerung schwer

Es sieht so aus, als wäre der Trainer genau das, was Davies beim FC Bayern gebraucht hat. Nur gibt es aber ein Problem: Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Es gab verschiedene Gerüchte in den vergangenen Wochen, die darauf hindeuten, dass Forderungen der Spielerseite und Erwartungen des Klubs recht weit auseinanderliegen.

Je nach Bericht ist von einer Erhöhung des Grundgehalts auf 14 bis 16 Millionen Euro pro Jahr die Rede. Laut der Bild haben die Bayern bisher maximal 13 Millionen Euro geboten. Allerdings berichtete das Boulevardblatt auch davon, dass die Davies-Seite eine Einmalzahlung in Höhe von rund 15 Millionen Euro vom FC Bayern verlange.

Eine solche Einmalzahlung, auch als Handgeld bekannt, bekäme der Kanadier auch, wenn er im Sommer 2025 ablösefrei wechselt. Real Madrid und Manchester United gelten als die heißen Kandidaten.