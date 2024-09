Paul Wanner auf dem Weg zum nächsten Kracher! Herausragende und katastrophale Leihgeschäfte des FC Bayern München

© getty

Diese Leihgeschäfte lohnten sich für den FC Bayern nicht: Renato Sanches

Als Europameister mit Portugal und jüngster Spieler, der jemals in einem EM-Finale eingesetzt wurde, kam der offensive Mittelfeldspieler mit 17 nach einer starken Saison bei Benfica für stolze 35 Millionen Euro zum FC Bayern. 25 Spiele ohne Tor oder Vorlage machte Sanches in seinem ersten Jahr in München, durfte aber nur neunmal von Beginn an ran.

In der folgenden Spielzeit versuchte er, mehr Spielpraxis in der Premier League bei Swansea City zu bekommen. 8,5 Millionen Euro an Leihgebühr legten die Waliser für Sanches hin. Zwölfmal stand er in seinen 15 Partien in der Startelf, doch auch dort wollte kein Tor zustande kommen.

Sanches versuchte es anschließend noch einmal in München unter Niko Kovac, blieb in seinen Darbietungen jedoch inkonstant. 2019 gab man ihn schließlich für 20 Millionen Euro on OSC Lille ab.