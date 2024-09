"Wenn Sie Aleks nach dem Tor gesehen haben ...": Pavlovic machte das Joao-Palhinha-Spiel zu seinem eigenen

© getty

FC Bayern: Manuel Neuer spricht Pavlovic von Schuld am Gegentor frei

"Er hat super gespielt und sich dann auch noch belohnt mit dem Tor", lobte Sportdirektor Christoph Freund. "Ein sehr selbstbewusster Spieler mit seinen jungen Jahren, will immer den Ball." Kapitän Manuel Neuer befand: "Er ist auf einem sehr guten Weg, spielt sensationell guten Fußball, liest das Spiel, ist immer anspielbar und traut sich viel."

Schuld am Gegentor wollte Neuer seinem Kollegen keine geben. "Für mich gehört das nicht zur Entstehung des Tores dazu. Das kann irgendein Eckball sein", sagte Neuer. Laut Pavlovic sei der Ball unmittelbar vor dem Fehlpass "blöd aufgehoppelt". Statt sich zu ärgern, trieb er lieber seine Kollegen mit Handbewegungen nach vorne. "Ich habe direkt versucht, die Mannschaft zu motivieren", sagte Pavlovic.

Wohl auch wegen seines vorherigen Lapsus bejubelte er sein traumhaftes Ausgleichstor acht Minuten später umso emotionaler. Verweis auf das Logo des FC Bayern inklusive. Seit dem Alter von sieben Jahren spielt er für den Klub. "Wenn Sie Aleks nach dem Tor gesehen haben, wie er seine Mitspieler nochmal nach vorne motiviert hat: Das zeichnet ihn aus", lobte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. "Er ist ein super junger Spieler und hat dieses Selbstbewusstsein."

Palhinha musste all das von der Bank aus mitansehen. Wie es mit dem 29-jährigen Portugiesen weitergeht? "Wir werden ihn brauchen, wir werden ihn brauchen", betonte Sportvorstand Max Eberl mantraartig. "Crunch-Time in den Wettbewerben ist März, April, Mai." Bleibt Pavlovic derart in Form, wird Kompany aber wohl gerade in der Crunch-Time nicht auf ihn verzichten wollen.