"Ohne mich selbst zu entwerten": Bouna Sarr macht Geständnis bei der vergeblichen Klubsuche nach dem Abschied vom FC Bayern München

Bouna Sarr gilt als einer der größten Transferflops des FC Bayern

In seinen vier Jahren beim FC Bayern München absolvierte der Stürmer 122 Pflichtspiele und markierte dabei 38 Tore und 13 Assists, zwischenzeitlich verlängerte er sogar seinen Vertrag. Das ist ein deutlich besseres Bewerbungsschreiben als das von Bouna Sarr. Genau wie Choupo-Moting hatte sich auch der Rechtsverteidiger aus dem Senegal im Zuge des verheerenden Transfer-Fünferschlags Anfang Oktober 2020 dem FC Bayern angeschlossen.

Während Choupo-Moting ablösefrei von Paris Saint-Germain nach München wechselte, zahlte der FC Bayern für Sarr eine Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro an Olympique Marseille. Diese Investition samt eines lukrativen Vierjahresvertrags rechtfertigte er nie. Sarr gilt als einer der größten Transferflops in der Geschichte des FC Bayern. Insgesamt stand er nur 1293 Pflichtspielminuten für die Münchner auf dem Platz.

Finanziell müsste Sarr bei einem neuen Klub massive Abstriche machen. Obwohl er sich dessen bewusst ist, scheint es keine Interessenten zu geben. "Ohne mich selbst zu entwerten: Ich bin nicht in der Position, das zu verlangen, was ich bei Bayern verdient habe, oder auch nur in die Nähe davon zu kommen", sagte Sarr Ende August in einem Interview mit L'Equipe. "Ich suche nach einem Projekt, das mich wieder in Schwung bringt, mir wieder Spaß macht. Es geht mir nicht ums Finanzielle. Ich bin offen für ziemlich viele Herausforderungen. Ich möchte einfach nur wieder von meiner Leidenschaft leben."