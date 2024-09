FC Bayern München, News und Gerüchte: Interesse an Florian Wirtz soll auf Gegenliebe stoßen - Jamal Musiala mit neuem Vertrag zum Topverdiener?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: FCB will Jamal Musiala zum Topverdiener machen

Der FC Bayern München will im Kampf um Jamal Musiala offenbar tief in die Tasche greifen. Wie die Sport Bild berichtet, sind sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bewusst, dass sie den 21-Jährigen bei einer Vertragsverlängerung zu einem der Topverdiener des Klubs machen müssen.

Da seine letzte Vertragsunterschrift aus dem Jahr 2020 stammt, verdient der 21-Jährige derzeit "nur" lediglich neun Millionen Euro jährlich. Sein Arbeitspapier ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert, bereits nach der laufenden Länderspielpause wollen die Bayern Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit starten.

Aus dem Ausland gilt vor allem Manchester City mit Trainer Pep Guardiola interessiert. Dort hätte Musiala wohl auch bessere Chancen auf einen Ballon d'Or, für den er kürzlich nicht einmal nominiert wurde.

"Jamal ist ein Spieler wie nur ganz, ganz wenige. Nach fast jedem Spiel schwärmen seine Mannschaftskameraden von ihm - für sie ist es eine Freude, mit ihm auf dem Platz zu stehen und es ist eine Freude, ihm zuzusehen. Mit seinen 21 Jahren hat er sich auf höchstem internationalen Niveau etabliert, und sein Weg beim FC Bayern ist noch lange nicht zu Ende. Er will Titel gewinnen, und das ist genau das, was wir wollen. Wir sind in ständigem Kontakt, es wird weitere Gespräche geben. Er soll in Zukunft ein Gesicht des FC Bayern werden", erklärte Sportvorstand Max Eberl kürzlich.