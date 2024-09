FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Bosse rechnen offenbar mit Marktwert-Explosion bei Michael Olise - Joshua Kimmich lästert über Bayer Leverkusen

© getty

FC Bayern München, News: Serie von FCB-Gegner Aston Villa reißt

Die Siegesserie des Bayern-Gegners Aston Villa ist gerissen, die Generalprobe vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister in der Champions League misslungen. Der ehemalige Europapokalsieger kam in der englischen Premier League nicht über ein 2:2 (2:1) beim Aufsteiger Ipswich Town hinaus und verpasste den sechsten Pflichtspielsieg in Folge und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Der siebenmalige Meister geriet durch Liam Delap früh in Rückstand (8.). Morgan Rodgers (25.) und Vize-Europameister Ollie Watkins (32.), der bereits den Ausgleich vorbereitet hatte, drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste. Delap erzielte allerdings mit seinem zweiten Tor des Nachmittags noch das 2:2 (72.).

Am Mittwoch trifft Villa in der Königsklasse auf die Münchner - gegen die der Traditionsklub aus Birmingham 1982 im Finale des Europapokals der Landesmeister mit 1:0 triumphiert hatte.