Rücktritt vom Rücktritt? Manuel Neuer beendet Comeback-Diskussionen: "Ich bin von mir aus gegangen, das hatte nichts mit Marc zu tun"

Manuel Neuer hat die Diskussionen um einen Rücktritt vom Rücktritt beim DFB vorerst beendet. "Ich bin von mir aus gegangen, das hatte nichts mit Marc zu tun", erklärte der Torhüter bei Sky. "Ich bin aus eigenen Stücken zurückgetreten. Es ist wichtig, dass wir den Torhütern vertrauen", erklärte er auch später in der Mixed Zone.

Außerdem habe der DFB "mindestens zwei hervorragende Torhüter". Danach nannte Neuer eine ganze Reihe an möglichen Nachfolgern - unter anderem Oliver Baumann und Alexander Nübel.

Der Kapitän des FC Bayern München sprach mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann zunächst noch über die Partie und dann über das eine oder andere kursierende Gerücht zu einer möglichen DFB-Rückkehr. Zuvor fragte Hellmann noch, was er über Jamal Musiala und Florian Wirtz denke und ob er sie gerne spielen sehe. Neuer daraufhin: "Am liebsten in einer Mannschaft."