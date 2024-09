"Monster" im Wartestand: Warum es für Joao Palhinha beim FC Bayern München bisher nicht läuft

© getty

FC Bayern München: Bisher bildeten Kimmich und Pavlovic die Doppelsechs

Nach dem dramatisch gescheiterten Transfer im vergangenen Sommer landete Palhinha diesen Juli mit einem Jahr Verspätung doch noch in München. 51 Millionen Euro zahlte der FC Bayern für den 29-Jährigen an den FC Fulham. Teurer waren in der Klub-Geschichte nur Harry Kane, Lucas Hernandez, Matthijs de Ligt sowie Olise, der zweite prominente Zugang der abgelaufenen Transferphase.

Trotz der hohen Investition fristet Palhinha beim FC Bayern bisher aber ein Schattendasein: In den drei Pflichtspielen reichte es nur zu zwei Einwechslungen und 29 von 270 Spielminuten. Auf seiner Paradeposition im defensiven Mittelfeld bekamen stets Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic den Vorzug.

Unter Thomas Tuchel wie in der Nationalmannschaft noch nach rechts hinten verschoben, plant der neue Trainer Vincent Kompany mit Kimmich auf dessen Lieblingsposition in der Mittelfeldzentrale. Platz ist auf der Doppelsechs demzufolge nur noch für einen weiteren Spieler - bisher nimmt ihn mit Pavlovic die Entdeckung der Vorsaison ein. Das Duo gefiel im Zusammenspiel, alle drei Partien wurden gewonnen, Kompany hat aktuell keinen Grund für Umstellungen. Auch Konrad Laimer und Leon Goretzka sind außen vor.