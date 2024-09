FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Holstein Kiel: Musiala kontert Hamann - Kimmich überzeugt in Hybrid-Rolle

© getty

Holstein Kiel - FC Bayern, Noten: Serge Gnabry

Nach enttäuschender Vorsaison unterstrich Gnabry seinen Aufwärtstrend und zeigte die nächste gute Vorstellung. Auf dem rechten Flügel war er ein steter Unruheherd. Kanes 2:0 bereitete er mit einem Ballgewinn-Pass vor, in der 26. setzte er den Engländer erneut gut in Szene. Pech, dass seine Eckball-Direktabhnahe in der 25. am Aluminium landete. Note: 2.