FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Dinamo Zagreb: Kompanys gewagtes Experiment zeigt zwei Gesichter

FC Bayern - Dinamo Zagreb, Noten: Raphael Guerreiro

Josip Stanisic und Sacha Boey verletzt, Kimmich in seiner neuen Rolle als halbrechter Hybridspieler gebraucht: Eigentlich sprach rechts hinten alles für Konrad Laimer. Kompany aber hatte eine andere Idee. Lieber schob er in der Viererkette Linksfuß Guerreiro von links nach rechts. Wie sich Guerreiros Rolle bei eigenem Ballbesitz darstellen sollte, zeigte sich schon nach wenigen Sekunden, als er erstmals im gegnerischen Strafraum auftauchte. Wenn die Münchner angriffen - was sie meistens taten -, orientierte sich Guerreiro in den halbrechten Offensivraum und sorgte dort für ordentlich Betrieb. In der 9. bereitete er Musialas wegen Abseits aberkanntes Tor vor, in der 24. scheiterte er mit einem ersten semi-gefährlichen Abschluss, ehe er per toller Direktabnahme zum 2:0 traf. Bis zur Pause auch tadellos im Rückwärtsgang, danach aber zweimal unkonzentriert: Bei Dinamos Doppelschlag kurz nach der Pause verlor er jeweils seinen Gegenspieler aus den Augen. Vorne top, hinten flop. Note: 3.