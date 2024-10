"Er verfolgt sehr genau, was wir machen": Vincent Kompanys besonderes Projekt abseits vom FC Bayern München

© BX Brüssel

BX Brüssel: Die Hintergründe zu Vincent Kompanys Klub in Brüssel

Los ging das Projekt 2013. Kompany war damals 27 Jahre alt und spielte für Manchester City. Als Sohn eines kongolesischen Flüchtlings hatte er es in der Multikulti-Stadt Brüssel zum Fußballprofi geschafft. Jetzt wollte er dafür sorgen, dass es seine Nachfolger leichter schaffen - zum Fußballprofi oder überhaupt in ein geregeltes Leben. Also kaufte er die Lizenz des FC Bleid-Molenbeek und gründete den BX Brüssel. BX steht für Brüssel, so nennt die hiesige Jugend im Slang gerne ihre Stadt.

"Vincent wollte einen Fußballklub gründen, bei dem Kinder mit verschiedenen kulturellen Hintergründen in einem sicheren Umfeld zusammenkommen und sich entwickeln können", berichtet Rolis. "Es war ihm wichtig, dass Talente nicht wegen zu hohen Mitgliedsbeiträgen ausgeschlossen werden. Deshalb sind wir einer der billigsten Klubs in Brüssel."

Im Laufe der Jahre entwickelte BX auch Angebote abseits des Fußballs, etwa Hausaufgabenhilfen, Sprachkurse und Lehrgänge zur Berufsorientierung. "Wir wollen den Kindern helfen, ihren Traum vom Profifußball zu erfüllen", sagt Rolis. "Gleichzeitig aber auch einen Plan B anbieten, sofern das nicht funktioniert."

Die Jugendmannschaften von BX sind mittlerweile in die höchsten Ligen Brüssels aufgestiegen. "Unsere Erwachsenenmannschaft ist aber noch nicht dort, wo wir sie gerne hätten. Aktuell spielt sie in der siebten Liga, wir wollen mindestens in die vierte."